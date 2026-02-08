Férfi kézilabda: bosnyák válogatott játékossal erősített az ETO

„Egy komolyabb sérüléshullám ért el minket, erre pedig mindenképpen reagálnunk kellett – mondja Kopornyik Zsolt, az ETO University HT szakmai igazgatója a klub hivatalos honlapján. – Szerettük volna a magyar piacról megoldani ezt a helyzetet, de kényszerpályán mozogtunk. Az átigazolási időszak hamarosan lejár, így viszonylag gyorsan kellett cselekednünk. A lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk a legjobb döntést hozni. Mislav Grgic több poszton is bevethető, ami az előnyünkre válhat. Reméljük, hogy gyorsan beilleszkedik majd, és hasznára lesz a csapatnak.”

Grgic korábban több éven át játszott a német másodosztályban, de erősítette a HC Linz csapatát is. Legutóbb a horvát Nexe együttesében szerepelt, innen érkezett az ETO-hoz.

„Nagyon boldog vagyok, hogy jött ez a lehetőség – mondja Mislav Grgic. – Szerintem pályafutásom mostani szakaszában váltanom kellett. Remélem, hogy a pályán hasznára tudok majd lenni új csapatomnak. A magyar bajnokságról sokat tudok. Nézem a meccseket, hiszen sok barátom játszik itt. Fontos volt számomra, hogy erős bajnokságban tudjak szerepelni, ezzel az igazolással teljesült ez a vágyam is.”

Mislav Grgic a győriek Csurgó elleni bajnokiján mutatkozhat be új csapatában.