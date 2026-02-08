Radenkovics az ETO elleni döntetlen után: Elégedettségről szó sincs

Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben
DIÓSGYŐRI VTK–ETO FC 1–1
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Volt nyomás a csapaton?
– Igen, azt éreztem, hogy van nyomás a csapaton, mert néha túl egyszerű döntést hoztak a játékosok labdakezelésben, passzokban, de tudom, ilyenkor nehéz önbizalommal játszani. A jövőben nyugodtságra lesz szükség, arra, hogy a pályán lévő labdarúgók higgyenek magukban és élvezzék a játékot.
– Tíz percen belül kétszer is kettős cserét hajtott végre. Mi volt az oka?
– Az volt a cél, hogy megerősítsük a középpályát. Az ETO jó csapat, és a szünet utáni második kettős csere annak érdekében történt, hogy egyensúlyt teremtsünk, és ha lehet, a magunk javára tudjuk fordítani mérkőzést.
– Az egy pont jó vagy rossz, illetve mi a véleménye az ETO kihagyott tizenegyeséről?
– Nem vagyunk elégedettek, mert nyilván három pontot szerettünk volna. A tizenegyessel kapcsolatban mi mást lehetne mondani, mint hogy nekünk ez szerencsés momentum volt. Két hasonló színvonalon játszó csapat mérkőzött, az egy pont reális, de részünkről elégedettségről nincs szó.
Bernd THIJS, az ETO FC edzője (az eltiltott Borbély Balázs vezetőedző helyett)
– Pontokat veszítettek?
– Nem a legjobb teljesítményünket nyújtottuk, igaz, nem is a legjobb pályán játszottunk, de ennek annyiban nincs jelentősége, hogy az ellenfélnek is ugyanezek a körülmények voltak. A vezetésünk után nem tudtuk megszerezni a második gólt, igaz, miután a DVTK egyenlített, még mindig volt esélyünk a győzelem megszerzésére, de hiányoztak a jó befejezések. Csalódottak vagyunk.
– A kihagyott tizenegyes miatt is? A meccs szempontjából mekkora volt ennek a jelentősége?
– A múlt héten Vitális Milán két tizenegyest is értékesített, minden esély megvolt arra, hogy most is eredményes lesz. Nem tudhatjuk, mennyiben befolyásolta volna a meccset, ha ebből gólt születik, kimaradó lehetőségeink előtte és utána is voltak.
– Az eltiltott Borbély Balázzsal meccs közben tartották a kapcsolatot, vagy már a meccs előtt előre megbeszéltek mindent?
– Amit ő a lelátóról látott, az más perspektíva, mint ahogy mi láttunk egyes szituációkat a pálya széléről. Nehéz helyzet volt ez, nem a megszokott körülmények között dolgoztunk, de a következő meccsre – amikor még nem ülhet a kispadon Borbély Balázs – legalább szereztünk némi tapasztalatot.
Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen
DEBRECENI VSC–PAKSI FC 1–0
Alex PALLARÉS, a DVSC segédedzője (az eltiltott Sergio Navarro vezetőedző helyett)
– Minden működött, amit a meccs előtt Sergio Navarro vezetőedzővel megbeszéltek?
– A történtek ellenére átlagos hetünk volt. A csapat játékának nyolcvan százalékát a mentális rész teszi ki, ezért erre helyeztük a hangsúlyt. Természetesen elvégeztük azt a munkát, amit szoktunk, felkészültünk az ellenfélből, az együttesünk pedig a megbeszéltek szerint teljesítve megérdemelten nyert.
– Egymást követő harmadik meccsén szerzett legalább egy gólt a második félidő első öt percében a DVSC. Ennyire hasznos tanácsokkal tudják ellátni a játékosokat a szünetben?
– Semmi különlegeset nem mondtunk a szünetben, megbeszéltük a legfontosabb teendőket. A második félidőt is megfelelő mentalitással kezdték a fiúk, de nem mondhatjuk, hogy az elsőben ne akartak volna gólt szerezni. A vezetést követően sem álltunk vissza, megpróbáltunk további gólokat szerezni, ez nem jött össze, ám ezúttal egy gól is elegendő volt a győzelemhez.
– Mégpedig azért, mert a mezőny egyik leginkább gólképes csapata, a Paks nem tudott a kapujukba találni. Ez mekkora fegyvertény?
– Abból a szempontból nehéz mérkőzés volt, hogy az ellenfél a tőle megszokott módon hosszú labdákkal operált és megpróbálta a térfelünkön tartani. Ezekből jól felkészültünk, s nagyszerűen védekezve igyekeztünk minél távolabb tartani az ellenfelet a kapunktól.
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Mi hiányzott a pontszerzéshez?
– Talán az, hogy a második félidőben is úgy játsszunk, mint az elsőben. Rutintalan volt a csapatunk, hiszen míg a hazaiak nagyjából huszonöt-harminc szabadrúgást végeztek el a mezőnyből és nagyon jól rájátszottak a szabálytalanságokra, a mieink ezt nem tették meg. Hiányzott a rafinéria, hogy mi is próbáljunk ebből profitálni. Ráadásul az utolsó negyedórában nem is tudtuk odaszorítani az ellenfelet a kapujához, éppen a rutintalanságunk miatt. Sajnálom, hogy így alakult.
– Még ha két élcsapat ellen is, de egymást követő meccseken maradt szerzett gól nélkül a Paks. Ez magyarázható a centerek hiányával, valamint Osváth Attila távozásával? Igaz, ő a Ferencváros ellen még játszott.
– Nyilván nem szerencsés, ha idény közben így változik a keret, bár ez benne volt a levegőben egy ideje. A kialakult helyzetet meg is kell tudnunk oldani a folytatásban. Tóth Barna nem játszhatott most, Silye Erik pedig belázasodott, ezért hagyta ki a mérkőzést. Kezdők lehettek volna ezúttal is, megéreztük a hiányukat.
– Elveszítették dobogós helyezésüket. Cél, hogy visszaszerezzék?
– Erről annyit: üldözni csak hátulról lehet…
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|21
|12
|4
|5
|40–21
|+19
|40
|2. ETO FC
|21
|11
|7
|3
|42–21
|+21
|40
|3. Debreceni VSC
|21
|11
|5
|5
|32–25
|+7
|38
|4. Paksi FC
|21
|10
|6
|5
|41–29
|+12
|36
|5. Puskás Akadémia
|20
|9
|4
|7
|26–25
|+1
|31
|6. Kisvárda
|21
|9
|4
|8
|26–33
|–7
|31
|7. Zalaegerszegi TE
|20
|7
|6
|7
|30–27
|+3
|27
|8. MTK Budapest
|20
|7
|3
|10
|37–42
|–5
|24
|9. Újpest FC
|21
|6
|5
|10
|28–37
|–9
|23
|10. Diósgyőri VTK
|21
|4
|8
|9
|28–35
|–7
|20
|11. Nyíregyháza
|20
|4
|6
|10
|21–35
|–14
|18
|12. Kazincbarcika
|21
|4
|2
|15
|20–41
|–21
|14