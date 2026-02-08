Radenkovics az ETO elleni döntetlen után: Elégedettségről szó sincs

DIÓSGYŐRI VTK–ETO FC 1–1

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Volt nyomás a csapaton?

– Igen, azt éreztem, hogy van nyomás a csapaton, mert néha túl egyszerű döntést hoztak a játékosok labdakezelésben, passzokban, de tudom, ilyenkor nehéz önbizalommal játszani. A jövőben nyugodtságra lesz szükség, arra, hogy a pályán lévő labdarúgók higgyenek magukban és élvezzék a játékot.

– Tíz percen belül kétszer is kettős cserét hajtott végre. Mi volt az oka?

– Az volt a cél, hogy megerősítsük a középpályát. Az ETO jó csapat, és a szünet utáni második kettős csere annak érdekében történt, hogy egyensúlyt teremtsünk, és ha lehet, a magunk javára tudjuk fordítani mérkőzést.

– Az egy pont jó vagy rossz, illetve mi a véleménye az ETO kihagyott tizenegyeséről?

– Nem vagyunk elégedettek, mert nyilván három pontot szerettünk volna. A tizenegyessel kapcsolatban mi mást lehetne mondani, mint hogy nekünk ez szerencsés momentum volt. Két hasonló színvonalon játszó csapat mérkőzött, az egy pont reális, de részünkről elégedettségről nincs szó.

Bernd THIJS, az ETO FC edzője (az eltiltott Borbély Balázs vezetőedző helyett)

– Pontokat veszítettek?

– Nem a legjobb teljesítményünket nyújtottuk, igaz, nem is a legjobb pályán játszottunk, de ennek annyiban nincs jelentősége, hogy az ellenfélnek is ugyanezek a körülmények voltak. A vezetésünk után nem tudtuk megszerezni a második gólt, igaz, miután a DVTK egyenlített, még mindig volt esélyünk a győzelem megszerzésére, de hiányoztak a jó befejezések. Csalódottak vagyunk.

– A kihagyott tizenegyes miatt is? A meccs szempontjából mekkora volt ennek a jelentősége?

– A múlt héten Vitális Milán két tizenegyest is értékesített, minden esély megvolt arra, hogy most is eredményes lesz. Nem tudhatjuk, mennyiben befolyásolta volna a meccset, ha ebből gólt születik, kimaradó lehetőségeink előtte és utána is voltak.

– Az eltiltott Borbély Balázzsal meccs közben tartották a kapcsolatot, vagy már a meccs előtt előre megbeszéltek mindent?

– Amit ő a lelátóról látott, az más perspektíva, mint ahogy mi láttunk egyes szituációkat a pálya széléről. Nehéz helyzet volt ez, nem a megszokott körülmények között dolgoztunk, de a következő meccsre – amikor még nem ülhet a kispadon Borbély Balázs – legalább szereztünk némi tapasztalatot.