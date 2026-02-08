Skribek Alen: Most megmutathatjuk, milyen jó csapat vagyunk

Javítana a Zalaegerszeg. A zalaiak a múlt héten elveszítették hét meccsen át tartó veretlenségüket, hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Nyíregyháza Spartacustól. Vasárnap a Puskás Akadémia vár rájuk.

„Tisztában voltunk vele, nem tart ki a veretlenségi sorozatunk az idény végéig, de nem gondoltam, hogy hazai pályán a Nyíregyháza ellen szakad meg – mondta lapunknak Skribek Alen, a ZTE 24 éves támadója, aki hét gólnál jár már az évadban. – Kellemetlen csapat a Szpari, hiába volt három-négy nagy helyzetünk, belülről ikszes meccsnek éreztem. A korábbi mérkőzéseken kihasználtuk, ezúttal kihagytuk a helyzeteinket. Vasárnap Felcsúton lesz lehetőség a javításra, s az újabb veretlenségi sorozat elkezdésére.”

Skribek Alen fiatalon jó néhány évet eltöltött a Puskás Akadémiában, de nem érzi, hogy ezért különleges mérkőzés várna rá. A felcsútiak első csapatában 28 tétmérkőzésen szerepelve egy gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

„A PAFC a múlt héten győzött Újpesten, ez biztos erősíti játékosai önbizalmát. Szerintem valamelyest változott a játéka az elmúlt években megszokotthoz képest, de tudjuk, hogy jó csapat, tele remek futballistával. Nehéz meccsre számítok, remélem, mi irányítjuk a játékot és elvisszük a három pontot a Pancho Arénából."

A technikás játékos második időszakát tölti a zalaiaknál, a nyáron Paksról kölcsönben érkezett, aztán a klub a közelmúltban kivásárolta szerződéséből, s 2029 júniusáig kötötte magához.

„Mindkét fél ugyanazt akarta, örülök, hogy sikerült megegyezni. Jól érzem magam a városban és a klubban.”

A ZTE FC nehéz időszak előtt áll, hiszen a felcsúti bajnokija után szerdán hazai pályán következik a Vasas elleni kupamérkőzés, majd jövő hét szombaton a Ferencvárost fogadja az NB I-ben.

„Idevenném még az utána következő összecsapást is a Debrecennel, így a következő bajnokikat élcsapatokkal vívjuk. Én ezt abszolút nem bánom, az ilyen mérkőzéseken lehet megmutatni, hogy milyen jó csapat vagyunk.”

A jelek szerint a zalaiak figyelmen kívül hagyják az ajánlást Nuno Campos (Fotó: Szabó Miklós) Az ősszel mindkét csapat jelentős hangsúlyt fektetett a magyar fiatalok szerepeltetésére, ám úgy tűnik, a tavasszal közülük csak a Puskás Akadémia marad ezen az úton. A felcsútiaknál összesen 3384 játékpercet töltöttek a pályán a fiatalok, míg a ZTE-nél 2881-et. A PAFC-nál ­Markgráf Ákos (1439 játékperc), Michael Okeke (808), Vékony Bence (632), Kern Martin (256), Dala Martin (90), Mondovics Kevin (84), Ásványi Domonkos (45), Dusinszki Szabolcs (30) hozta a perceket, míg a zalaiaknál Bodnár Gergő (1070), Papp Csongor (624), Bakti Balázs (406), Dénes Vilmos (380), Krajcsovics Ábel (237), Klausz Milán (150) és Németh Dániel (14). Érdekesség, hogy a ZTE-től Bodnár, Dénes, Krajcsovics, Klausz és Németh is távozott már, Bakti a szlovén másodosztályú NK Naftához igazolhat, Papp Csongorral pedig nem számol Nuno Campos vezetőedző. Legutóbb, a Nyíregyháza ellen nem is lépett pályára 2005-ben vagy az után született labdarúgó, s az utolsó tíz percben csak négy magyar játszott. A jelek szerint a ZTE a tavasszal figyelmen kívül hagyja a magyar- és fiatalperces ajánlást…

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!