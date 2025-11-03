A milánói vereség ellenére bizakodó a Roma edzője; Allegri elégedetlen az első félidő miatt

Massimiliano Allegri elismerte, hogy együttese nehezen kezdett: „Az első 35 percben a Roma teljesen megérdemelte volna a vezetést, mindent rosszul csináltunk, amit csak lehetett. Nagy nyomás alá helyeztek bennünket, nem tudtunk kijönni a saját térfelünkről.”

A Milan vezetőedzője szerint a gól után már jobban összeállt a csapat: „A második félidőben jó mentalitással jöttünk ki, voltak helyzeteink a második gólra is. A csapatnak önbizalmat kell szereznie, ez egy folyamat. Több tapasztalt játékosunk hiányzott, de akik pályára léptek, helytálltak. Bartesaghi és De Winter nehezen kezdett, ám később sokat javultak.”

Allegri külön kiemelte Rafael Leao és Christopher Nkunku teljesítményét is, akik új támadópárost alkottak: „Mindketten jól mozogtak, Leao és Nkunku is veszélyes volt. Nem feltétlenül kell klasszikus center, a lényeg, hogy többen érkezzenek a kapu elé – ma ez működött.”

Sikerével a Milan utolérte a Romát és az Intert, e három csapat 21 ponttal áll, mindössze egy egységgel lemaradva az élen álló Napoli mögött.

A Roma vezetőedzője, Gian Piero Gasperini a vereség ellenére pozitívan értékelt: „Sokan azt keresik, mi nem működött, én inkább azt, ami jól ment. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ez az a játékstílus, amit látni szeretnék. Természetesen van bennünk megbánás, de ez is azt mutatja, hogy jó úton haladunk.”

A tréner szerint a csapat előrelépett, ám a helyzetkihasználás továbbra is problémát jelent: „A teljesítményünk jó volt, csak a befejezéseknél hibáztunk. Uraltuk az első félidőt, karakteresen játszottunk egy erős csapat otthonában. Most már csak az hiányzik, hogy ezekből a meccsekből pontot, illetve győzelmet hozzunk ki.”

A legnagyobb aggodalmat Paulo Dybala sérülése jelenti, aki elhibázta a tizenegyest, majd combsérülést szenvedett: „A legrosszabb az egészben Dybala sérülése. Biztosan kihagyja a válogatott szünet előtti időszakot – ez az este legnagyobb vesztesége” – mondta Gasperini.

A két edző közös fájdalommal is emlékezett: mindketten Giovanni Galeone tanítványai voltak, aki 84 éves korában hunyt el.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

AC MILAN–ROMA 1–0 (1–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Guida

AC MILAN: Maignan – De Winter, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers (Athekame, 88.), Y. Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi – Nkunku (Loftus-Cheek, 84.), Leao. Vezetőedző: Massimiliano Allegri

AS ROMA: Szvilar – Mancini, Ndicka, Hermoso (Cimikasz, 84.) – Celik (Dovbik, 77.), Cristante, M. Koné, el-Ajnaui (Lo. Pellegrini, 52.), Wesley Franca – Soulé (Bailey, 51.), Dybala (Baldanzi, 84.). Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

Gólszerző: Pavlovics (39.)