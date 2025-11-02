Nemzeti Sportrádió

Serie A: Milan–Roma

2025.11.02. 20:35
Az előre húzódó Sztrahinja Pavlovics szerzett vezetést a Milannak (Fotó: Getty Images)
A címvédő Napoli gól nélküli döntetlenét használná ki a Roma a Serie A 10. fordulójának rangadóján, amelyen Gian Piero Gasperini csapata élre állhat, amennyiben legyőzi idegenben a Milant. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés élő tudósítását, percről percre!

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
MILAN–ROMA 1–0 (1–0)
Milánó, San Siro. Vezeti: Guida
Milan: Maignan – De Winter, Gabbia, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi – Nkunku (Loftus-Cheek 84.), Leao. Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Roma: Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso (Cimikasz 84.) – Celik (Dovbik 77.), Cristante, Koné, El Aynaoui (Pellegrini 52.), Wesley F. – Soulé (Bailey 51.), Dybala (Baldanzi 84.). Vezetőedző: Gian Piero Gasperini
Gólszerző: Pavlovics (39.)

 

Ezek is érdekelhetik