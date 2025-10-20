Nemzeti Sportrádió

Serie A: hiába vezetett korán a Cremonese, az Udinese pontot rabolt az otthonából

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 22:51
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Udinese Serie A Cremonese
A Cremonese odahaza 1–1-es döntetlent játszott az Udinesével az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 7. fordulójának hétfői, záró mérkőzésén.

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Cremonese–Udinese 1–1 (Terracciano 4., ill. Zaniolo 51.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Milan–Fiorentina 2–1 (R. Leao 63., 86. – a másodikat 11-esből, ill. Gosens 55.)
Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)
Cagliari–Bologna 0–2 (Holm 31., Orsolini 80.)
Genoa–Parma 0–0
Atalanta–Lazio 0–0
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Milan751111–4+716
2. Internazionale75218–8+1015
3. Napoli75212–7+515
4. Roma7527–3+415
5. Bologna741211–5+613
6. Como73319–5+412
7. Juventus73319–7+212
8. Atalanta72511–5+611
9. Sassuolo73138–8010
10. Cremonese72418–9–110
11. Udinese72327–10–39
12. Lazio722310–7+38
13. Cagliari72236–8–28
14. Torino72236–13–78
15. Parma71333–7–46
16. Lecce71335–10–56
17. Verona7432–9–74
18. Fiorentina7345–10–53
19. Genoa7343–9–63
20. Pisa7343–10–73

 

 

Udinese Serie A Cremonese
Legfrissebb hírek

Meg vannak számlálva a Juve mesterének napjai – sajtóhír

Olasz labdarúgás
12 órája

Rafael Leao duplájával a Milan élre ugrott a Fiorentina-meccs után

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:59

Fabregas csapata legyőzte a Juventust, már csak az Atalanta veretlen

Olasz labdarúgás
Tegnap, 20:39

Bonny korai gólja döntött, az Inter mindhárom pontot elvitte a Stadio Olimpicóból

Olasz labdarúgás
2025.10.18. 22:55

Az exnápolyi Simeone góljával fektette két vállra a címvédőt a Torino

Olasz labdarúgás
2025.10.18. 20:00

„Teljesen abszurd” – Adrien Rabiot a Milan Ausztráliába költöztetett bajnokijáról

Olasz labdarúgás
2025.10.08. 09:00

Bősze Levente: Van esélyem bemutatkozni a Serie A-ban

Légiósok
2025.10.07. 07:31

Höjlund: Conte igazi csúcsedző, pont ez kell most nekem

Olasz labdarúgás
2025.10.06. 21:54
Ezek is érdekelhetik