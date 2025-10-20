Serie A: hiába vezetett korán a Cremonese, az Udinese pontot rabolt az otthonából
A Cremonese odahaza 1–1-es döntetlent játszott az Udinesével az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 7. fordulójának hétfői, záró mérkőzésén.
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Cremonese–Udinese 1–1 (Terracciano 4., ill. Zaniolo 51.)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Milan–Fiorentina 2–1 (R. Leao 63., 86. – a másodikat 11-esből, ill. Gosens 55.)
Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)
Cagliari–Bologna 0–2 (Holm 31., Orsolini 80.)
Genoa–Parma 0–0
Atalanta–Lazio 0–0
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|7
|5
|1
|1
|11–4
|+7
|16
|2. Internazionale
|7
|5
|–
|2
|18–8
|+10
|15
|3. Napoli
|7
|5
|–
|2
|12–7
|+5
|15
|4. Roma
|7
|5
|–
|2
|7–3
|+4
|15
|5. Bologna
|7
|4
|1
|2
|11–5
|+6
|13
|6. Como
|7
|3
|3
|1
|9–5
|+4
|12
|7. Juventus
|7
|3
|3
|1
|9–7
|+2
|12
|8. Atalanta
|7
|2
|5
|–
|11–5
|+6
|11
|9. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|10. Cremonese
|7
|2
|4
|1
|8–9
|–1
|10
|11. Udinese
|7
|2
|3
|2
|7–10
|–3
|9
|12. Lazio
|7
|2
|2
|3
|10–7
|+3
|8
|13. Cagliari
|7
|2
|2
|3
|6–8
|–2
|8
|14. Torino
|7
|2
|2
|3
|6–13
|–7
|8
|15. Parma
|7
|1
|3
|3
|3–7
|–4
|6
|16. Lecce
|7
|1
|3
|3
|5–10
|–5
|6
|17. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|18. Fiorentina
|7
|–
|3
|4
|5–10
|–5
|3
|19. Genoa
|7
|–
|3
|4
|3–9
|–6
|3
|20. Pisa
|7
|–
|3
|4
|3–10
|–7
|3
