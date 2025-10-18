Nemzeti Sportrádió

Az exnápolyi Simeone góljával fektette két vállra a címvédőt a Torino

2025.10.18. 20:00
Giovanni Simeone (a labdával) korábbi klubja ellen szerzett győztes gólt (Fotó: Getty Images)
Nem született gól az olasz labdarúgó-élvonal (Serie A) 7. fordulójának első két meccsén. Ezt követően a Napoli kisebb meglepetésre kikapott Torinóban.

A Lecce végigtámadta a Sassuolo elleni hazai összecsapást, de hiába lőtt tizenegyszer is a kapura, az újonc védelme állta a sarat. A Verona mindeközben a szintén újonc Pisa otthonában végig mezőnyfölényben játszott, de ennek dacára nem tudta feltörni a veterán Raúl Albiol vezette hátsó alakzatot – egy pontot így otthon tartott Alberto Gilardino együttese.

Noha előzetesen a címvédő Napoli volt a torinói összecsapás esélyese, az első lehetőség a hazai csapat előtt adódott: a 15. percben Vlasic lapos lövése a bal oldali kapufát találta el. A nápolyiak válasza néhány perccel később érkezett, De Bruyne lövése (egy védő lábán megpattanva) centikkel kerülte el a kaput. A félidő derekán egy korábbi nápolyi futballista góljával szerezte meg a vezetést a Torino: egy önmagában veszélytelennek tűnő hazai akció során a szerelni igyekvő Gilmour pöccintette a labdát Giovanni Simeone elé (aki pont ezért nem volt lesen), aki higgadtan elhúzta a labdát a korábban éppen Torinóban védő Milinkovics-Szavics mellett, majd a hálóba helyezett. Néhány perccel később már a második gólját ünnepelhette volna a Baroni-csapat, de Pedersen nagy helyzetben a nápolyi kaput őrző szerb óriásba lőtt.

A fordulás után felváltva forogtak veszélyben a kapuk, többek között Gilmour, Casadei és Spinazzola is betalálhatott volna. Az olasz válogatottal Eb-győztes futballista (akit Antonio Conte ezúttal balszélsőként játszatott) rendkívül aktív volt a második játékrészben, és a 61. percben ő varázsolta Anguissa fejére a labdát – más kérdés, hogy a hazai kaput védő Franco Israel kipiszkálta a labdát a léc alól. A folytatásban is nyomott az egyenlítő gólért a Napoli, de ezen a meccsen semmi nem akart összejönni a regnáló bajnoknak: a 68. percben ismét De Bruyne veszélyeztetett, majd a hajrában Spinazzola megpattanó beadását vágta ki a gólvonalról Coco. A 88. percben Spinazzola a sokadik remek labdáját küldte a tizenhatoson belülre, de Elmasz nem tudott élni a lehetőséggel.

A dráma a sok esemény dacára a ráadásban jött: Spinazzola (ki más?) egy fergeteges átlövéssel találta telibe a jobb oldali kapufát, a kipattanót pedig Noa Lang pofozta a hálóba, majd kapott mezlevételért sárga lapot. A vendégtábor már a pontszerzést ünnepelte, de a VAR les címén (egyébként jogosan) elvette a találatot, így a „bikák” mindhárom pontot otthon tartották. A találkozó nagy nyertese egyébként a Roma lehet, amely egy Inter elleni győzelemmel átveheti a vezetést a tabellán. 1–0

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

   
A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Napoli75212–7+515
2. Roma6517–2+515
3. Milan64119–3+613
4. Internazionale64217–8+912
5. Juventus6339–5+412
6. Atalanta62411–5+610
7. Bologna63129–5+410
8. Sassuolo73138–8010
9. Como62317–5+29
10. Cremonese62317–8–19
11. Cagliari62226–608
12. Udinese62226–9–38
13. Torino72236–13–78
14. Lazio621310–7+37
15. Lecce71335–10–56
16. Parma61233–7–45
17. Verona7432–9–74
18. Fiorentina6334–8–43
19. Pisa7343–10–73
20. Genoa6243–9–62

 

 

