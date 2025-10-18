Az exnápolyi Simeone góljával fektette két vállra a címvédőt a Torino
A Lecce végigtámadta a Sassuolo elleni hazai összecsapást, de hiába lőtt tizenegyszer is a kapura, az újonc védelme állta a sarat. A Verona mindeközben a szintén újonc Pisa otthonában végig mezőnyfölényben játszott, de ennek dacára nem tudta feltörni a veterán Raúl Albiol vezette hátsó alakzatot – egy pontot így otthon tartott Alberto Gilardino együttese.
Noha előzetesen a címvédő Napoli volt a torinói összecsapás esélyese, az első lehetőség a hazai csapat előtt adódott: a 15. percben Vlasic lapos lövése a bal oldali kapufát találta el. A nápolyiak válasza néhány perccel később érkezett, De Bruyne lövése (egy védő lábán megpattanva) centikkel kerülte el a kaput. A félidő derekán egy korábbi nápolyi futballista góljával szerezte meg a vezetést a Torino: egy önmagában veszélytelennek tűnő hazai akció során a szerelni igyekvő Gilmour pöccintette a labdát Giovanni Simeone elé (aki pont ezért nem volt lesen), aki higgadtan elhúzta a labdát a korábban éppen Torinóban védő Milinkovics-Szavics mellett, majd a hálóba helyezett. Néhány perccel később már a második gólját ünnepelhette volna a Baroni-csapat, de Pedersen nagy helyzetben a nápolyi kaput őrző szerb óriásba lőtt.
A fordulás után felváltva forogtak veszélyben a kapuk, többek között Gilmour, Casadei és Spinazzola is betalálhatott volna. Az olasz válogatottal Eb-győztes futballista (akit Antonio Conte ezúttal balszélsőként játszatott) rendkívül aktív volt a második játékrészben, és a 61. percben ő varázsolta Anguissa fejére a labdát – más kérdés, hogy a hazai kaput védő Franco Israel kipiszkálta a labdát a léc alól. A folytatásban is nyomott az egyenlítő gólért a Napoli, de ezen a meccsen semmi nem akart összejönni a regnáló bajnoknak: a 68. percben ismét De Bruyne veszélyeztetett, majd a hajrában Spinazzola megpattanó beadását vágta ki a gólvonalról Coco. A 88. percben Spinazzola a sokadik remek labdáját küldte a tizenhatoson belülre, de Elmasz nem tudott élni a lehetőséggel.
A dráma a sok esemény dacára a ráadásban jött: Spinazzola (ki más?) egy fergeteges átlövéssel találta telibe a jobb oldali kapufát, a kipattanót pedig Noa Lang pofozta a hálóba, majd kapott mezlevételért sárga lapot. A vendégtábor már a pontszerzést ünnepelte, de a VAR les címén (egyébként jogosan) elvette a találatot, így a „bikák” mindhárom pontot otthon tartották. A találkozó nagy nyertese egyébként a Roma lehet, amely egy Inter elleni győzelemmel átveheti a vezetést a tabellán. 1–0
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
20.45: Roma–Internazionale (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Juventus (Tv: Arena4)
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|7
|5
|–
|2
|12–7
|+5
|15
|2. Roma
|6
|5
|–
|1
|7–2
|+5
|15
|3. Milan
|6
|4
|1
|1
|9–3
|+6
|13
|4. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|17–8
|+9
|12
|5. Juventus
|6
|3
|3
|–
|9–5
|+4
|12
|6. Atalanta
|6
|2
|4
|–
|11–5
|+6
|10
|7. Bologna
|6
|3
|1
|2
|9–5
|+4
|10
|8. Sassuolo
|7
|3
|1
|3
|8–8
|0
|10
|9. Como
|6
|2
|3
|1
|7–5
|+2
|9
|10. Cremonese
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|11. Cagliari
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|12. Udinese
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|13. Torino
|7
|2
|2
|3
|6–13
|–7
|8
|14. Lazio
|6
|2
|1
|3
|10–7
|+3
|7
|15. Lecce
|7
|1
|3
|3
|5–10
|–5
|6
|16. Parma
|6
|1
|2
|3
|3–7
|–4
|5
|17. Verona
|7
|–
|4
|3
|2–9
|–7
|4
|18. Fiorentina
|6
|–
|3
|3
|4–8
|–4
|3
|19. Pisa
|7
|–
|3
|4
|3–10
|–7
|3
|20. Genoa
|6
|–
|2
|4
|3–9
|–6
|2