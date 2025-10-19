Paz-gól és -gólpassz, Fabregasék elvették a Juventus veretlenségét

Elvesztette bajnoki veretlenségét a Juventus, amely vasárnap a Cesc Fabregas által irányított Como vendége volt.

A találkozó tökéletesen indult a hazaiak számára, akik Marc-Oliver Kempf góljával vezetést szereztek a 4. percben: a szöglet miatt előre húzódó középhátvéd Nico Paz beadására érkezett remekül. Erre az első félidőben (sem) volt válasza Igor Tudor gárdájának, amely kaput eltaláló lövést sem jegyzett a játékrészben.

A fordulást követően mutattak némi javulást a torinóiak, ám Nico Paz tekerése a 79. percben eldöntötte a meccset.

A Serie A-ban így már csak az Atalanta veretlen. A „zebrák” jövő héten a Lazio otthonában javíthatnak, míg a Fabregasékat a Parma fogadja.

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ, vasárnap

Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)

Később

15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Parma

18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)

Lecce–Sassuolo 0–0

Pisa–Hellas Verona 0–0

Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)

Hétfőn játsszák

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)