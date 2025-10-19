Nemzeti Sportrádió

Paz-gól és -gólpassz, Fabregasék elvették a Juventus veretlenségét

2025.10.19. 14:31
Juventus Nico Paz Como Serie A
Pont nélkül maradt az idáig veretlen Juventus a Como otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.

Elvesztette bajnoki veretlenségét a Juventus, amely vasárnap a Cesc Fabregas által irányított Como vendége volt.

A találkozó tökéletesen indult a hazaiak számára, akik Marc-Oliver Kempf góljával vezetést szereztek a 4. percben: a szöglet miatt előre húzódó középhátvéd Nico Paz beadására érkezett remekül. Erre az első félidőben (sem) volt válasza Igor Tudor gárdájának, amely kaput eltaláló lövést sem jegyzett a játékrészben.

A fordulást követően mutattak némi javulást a torinóiak, ám Nico Paz tekerése a 79. percben eldöntötte a meccset.

A Serie A-ban így már csak az Atalanta veretlen. A „zebrák” jövő héten a Lazio otthonában javíthatnak, míg a Fabregasékat a Parma fogadja.

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ, vasárnap
Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)
Később
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Internazionale

7

5

2

18–  8

+10

15

  2. Napoli

7

5

2

12–  7

+5

15

  3. Roma

7

5

2

7–  3

+4

15

  4. Milan

6

4

1

1

9–  3

+6

13

  5. Como

7

3

3

1

9–  5

+4

12

  6. Juventus

7

3

3

1

9–  7

+2

12

  7. Atalanta

6

2

4

11–  5

+6

10

  8. Bologna

6

3

1

2

9–  5

+4

10

  9. Sassuolo

7

3

1

3

8–  8

0

10

10. Cremonese

6

2

3

1

7–  8

–1

9

11. Cagliari

6

2

2

2

6–  6

0

8

12. Udinese

6

2

2

2

6–  9

–3

8

13. Torino

7

2

2

3

6–13

–7

8

14. Lazio

6

2

1

3

10–  7

+3

7

15. Lecce

7

1

3

3

5–10

–5

6

16. Parma

6

1

2

3

3–  7

–4

5

17. Hellas Verona

7

4

3

2–  9

–7

4

18. Fiorentina

6

3

3

4–  8

–4

3

19. Pisa

7

3

4

3–10

–7

3

20. Genoa

6

2

4

3–  9

–6

2

 

 

