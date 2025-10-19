Paz-gól és -gólpassz, Fabregasék elvették a Juventus veretlenségét
Elvesztette bajnoki veretlenségét a Juventus, amely vasárnap a Cesc Fabregas által irányított Como vendége volt.
A találkozó tökéletesen indult a hazaiak számára, akik Marc-Oliver Kempf góljával vezetést szereztek a 4. percben: a szöglet miatt előre húzódó középhátvéd Nico Paz beadására érkezett remekül. Erre az első félidőben (sem) volt válasza Igor Tudor gárdájának, amely kaput eltaláló lövést sem jegyzett a játékrészben.
A fordulást követően mutattak némi javulást a torinóiak, ám Nico Paz tekerése a 79. percben eldöntötte a meccset.
A Serie A-ban így már csak az Atalanta veretlen. A „zebrák” jövő héten a Lazio otthonában javíthatnak, míg a Fabregasékat a Parma fogadja.
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ, vasárnap
Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)
Később
15.00: Cagliari–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Parma
18.00: Atalanta–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Fiorentina (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)
Lecce–Sassuolo 0–0
Pisa–Hellas Verona 0–0
Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)
Hétfőn játsszák
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|1. Internazionale
7
5
–
2
18– 8
+10
15
|2. Napoli
7
5
–
2
12– 7
+5
15
|3. Roma
7
5
–
2
7– 3
+4
15
|4. Milan
6
4
1
1
9– 3
+6
13
|5. Como
7
3
3
1
9– 5
+4
12
|6. Juventus
7
3
3
1
9– 7
+2
12
|7. Atalanta
6
2
4
–
11– 5
+6
10
|8. Bologna
6
3
1
2
9– 5
+4
10
|9. Sassuolo
7
3
1
3
8– 8
0
10
|10. Cremonese
6
2
3
1
7– 8
–1
9
|11. Cagliari
6
2
2
2
6– 6
0
8
|12. Udinese
6
2
2
2
6– 9
–3
8
|13. Torino
7
2
2
3
6–13
–7
8
|14. Lazio
6
2
1
3
10– 7
+3
7
|15. Lecce
7
1
3
3
5–10
–5
6
|16. Parma
6
1
2
3
3– 7
–4
5
|17. Hellas Verona
7
–
4
3
2– 9
–7
4
|18. Fiorentina
6
–
3
3
4– 8
–4
3
|19. Pisa
7
–
3
4
3–10
–7
3
|20. Genoa
6
–
2
4
3– 9
–6
2