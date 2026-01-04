A hosszabbításban mentett pontot a Chelsea a City otthonában

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

MANCHESTER CITY–CHELSEA 1–1 (1–0)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: M. Oliver

MAN. CITY: G. Donnarumma – M. Nunes, Ruben Días (Aké, 81.), Gvardiol (Khusanov, 51.), O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri, Reijnders (Doku, 70.) – Cherki, Foden – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

CHELSEA: Jörgensen – Acheampong (Hato, 62.), T. Chalobah, B. Badiashile, Gusto – R. James, Enzo Fernández – Estevao (Andrey Santos, a szünetben), Palmer, Neto – Joao Pedro (Delap, 62.). Megbízott menedzser: Calum McFarlane

Gólszerző: Reijnders (42.), ill. Enzo Fernández (90+4.)

A meccs nagy részét fölényben megvívó Manchester City a hosszabbításban bukta el a győzelmet az Enzo Maresca menesztése után átmenetileg Calum McFarlane által irányított Chelsea ellen.

Az első félidőben sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk: az első igazán veszélyes helyzetet a 38. percben láttuk: Phil Foden indítása után Erling Haaland lőtt, a bal kapufa felé tartó próbálkozását Filip Jörgensen hárította. Nem sokkal később megszerezte vezető gólját a Manchester City: egy Haaland irányába tartó indításba belekapott Badiashile, a labda egyenesen Tijjani Reijnders elé került, aki a léc alá vágta a Manchester City vezető gólját!

Tijjani Reijnders góljával szerzett vezetést a Manchester City (Fotó: Getty Images)

A Chelsea a 79. percig a kaput sem találta el, mégis elhozott egy pontot az Etihadből: a 90+4. percben Reece James távoli, jobbról érkező beívelése az ötös előtt tartózkodó Enzo Fernández elé érkezett, aki először luftot rúgott, másodjára viszont már eltalálta a labdát, amelyet Donnarumma elsőre még kiütött, a harmadszori kísérletéből azonban már bevette a kaput az argentin.

A Chelsea örülhet a pontszerzésnek, bár immár négy mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben. A manchesteriek egymás utáni nyolcadik bajnokijukon maradtak veretlenek, ám az aggodalomra adhat okot nekik, hogy két középhátvédjüket is elveszítették: Pep Guardiolának Josko Gvardiolt és Ruben Díast is sérülés miatt kellett lecserélnie. 1–1

Korábban játszották

Newcastle United–Crystal Palace 2–0 (Bruno Guimaraes 71., Thiaw 78.)

Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1 (B. Davies 30., ill. Brobbey 80.)

Everton–Brentford 2–4 (Beto 66., T. Barry 90+1., ill. I. Thiago 11., 51., 88., N. Collins 50.)

Fulham–Liverpool 2–2 (H. Wilson 17., Reed 90+7., ill. Wirtz 57., Gakpo 90+4.)

Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)

Szombaton játszották

AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)