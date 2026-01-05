Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Aucklandben

2026.01.05. 06:33
Udvardy búcsúzott Aucklandben (Fotó: Getty Images)
Udvardy Panna a nyitó körben búcsúzott hétfőn az aucklandi, 283 ezer dollár (97 millió forint) összdíjazású női kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 87. játékos Új-Zélandon kezdte meg az idényt, és a főtábla nyitókörében a cseh Sara Bejlekkel csapott össze, akit hat hellyel előz meg a WTA-rangsorban. 

Korábbi két salakpályás találkozójukból 2023-ban Chilében a balkezes ellenfél, míg tavaly Kolumbiában a kaposvári születésű teniszező bizonyult jobbnak.

Az aucklandi csatában a 19 éves és mindössze 157 centis Bejlek 3:0-ra elhúzott, de a 27 éves magyar 3:3-nál utolérte őt, majd 4:5-nél adogatóként játszmalabdát hárított. Ez 5:6-nál már nem sikerült neki, így 52 perc elteltével szetthátrányba került. A folytatásban Udvardy már csak egy gémet hozott össze, így 7:5, 6:1-re kikapott, a meccs 1 óra 25 percig tartott.

TENISZ, WTA-TORNA, AUCKLAND, 1. FORDULÓ
Bejlek (cseh)–Udvardy P. (magyar) 7:5, 6:1

