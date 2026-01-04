Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás közel kétórás késéssel megérkezett Görögországba – fotó, videó

2026.01.04. 22:11
Varga Barnabás vasárnap este megérkezett Athénba, hogy véglegesítse átigazolását az AEK-kal.

Vasárnap este, közel kétórás késéssel (magyar idő szerint 19.30 helyett 21.20-kor) leszállt Varga Barnabás gépe, a Ferencváros és a magyar válogatott csatára immár Görögországban tartózkodik – számolt be róla a gazzetta.gr és a sport24.gr.

A 31 éves játékos a hírek szerint menedzsere, Paunoch Péter társaságában érkezett meg Athénba, vasárnap este a szállodájában találkozik a görög egylet vezetőivel, majd hétfőn áteshet a kötelező orvosi vizsgálatokon, hogy aztán aláírja 3.5 éves, azaz 2029-ig szóló szerződését az AEK Athénnal – melynek Marko Nikolics a vezetőedzője, aki korábban Fehérváron is ült a kispadon.

Hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről, s azt is megírtuk, hogy a 13-szoros görög bajnok klub 4.5 millió eurót fizethet a 28-szoros válogatott labdarúgó játékjogáért, aki remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett az FTC színeiben, míg a magyar nemzeti csapatban az öt világbajnoki selejtezőjén ötször volt eredményes.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek:
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
*Az őszi szezon közben.

 

