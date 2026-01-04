Varga Barnabás közel kétórás késéssel megérkezett Görögországba – fotó, videó

Vasárnap este, közel kétórás késéssel (magyar idő szerint 19.30 helyett 21.20-kor) leszállt Varga Barnabás gépe, a Ferencváros és a magyar válogatott csatára immár Görögországban tartózkodik – számolt be róla a gazzetta.gr és a sport24.gr.

A 31 éves játékos a hírek szerint menedzsere, Paunoch Péter társaságában érkezett meg Athénba, vasárnap este a szállodájában találkozik a görög egylet vezetőivel, majd hétfőn áteshet a kötelező orvosi vizsgálatokon, hogy aztán aláírja 3.5 éves, azaz 2029-ig szóló szerződését az AEK Athénnal – melynek Marko Nikolics a vezetőedzője, aki korábban Fehérváron is ült a kispadon.

🚨 Barnabas Varga has landed in Athens. Tomorrow he will conclude his medical and all technicalities and be at the disposal of head coach Marko Nikolic.



— The AEK Guy (@TheAEKGuy) January 4, 2026

Hétfőn a Nemzeti Sport elsőként számolt be az AEK érdeklődéséről, s azt is megírtuk, hogy a 13-szoros görög bajnok klub 4.5 millió eurót fizethet a 28-szoros válogatott labdarúgó játékjogáért, aki remek őszt zárt: klubszinten 29 találkozón 20 gólt szerzett az FTC színeiben, míg a magyar nemzeti csapatban az öt világbajnoki selejtezőjén ötször volt eredményes.