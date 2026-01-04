Férfi kézilabda NB I: kicsit lutri volt, de a Gyöngyös edzője végig hitt a csapatában
Évek óta erőn felül teljesít a He-Do B. Braun Gyöngyös férfi kézilabdacsapata, de különösen igaz ez a mögöttünk álló őszre, a gárda 13 bajnoki mérkőzéséből hatot megnyert, köztük fontos rangadókat, és a tabella hatodik helyén mehetett téli szünetre.
„Egyre nehezebb a középmezőnyben harcolni, mert most már a feljutóknak is minden évben egyre jobb anyagi lehetőségei vannak. Ehhez képest több mint pozitív, ahogy az ősszel szerepeltünk – mondta lapunknak Bíró Balázs, a gyöngyösi klub edzője. – Pedig voltak bennem kérdőjelek, a csapatunk fiatal, a nyáron több olyan játékost is igazoltunk, akik az előző klubjukban nem kaptak elég lehetőséget, és hosszú kihagyás után visszatértek a sérültek is. Kicsit lutri volt, hogy ebből mi jön ki, de végig hittem bennük, és a helyzet csak motiválta őket, a fiatalok a fontos mérkőzéseken is mentálisan erősnek bizonyultak.”
Az újra bevethető játékosok között van a balszélső/irányító Bajus Bruno, a beálló Dobi Sándor és a jobbátlövő Schäffer Zsolt, utóbbi játéka azért is fontos, mert már nem lesz egyedül a poszton a 20 éves, utánpótlás-válogatott Nagy Ádám, aki egy éve még harmadik számú volt, most azonban bedobták a mély vízbe, s kitűnően helytállt.
A szakember szerint a hozzáállás mellett a keret életkori összetétele is ideális, a fiatalok mellett megvan az idősebb bázis – a kapuban Alekszandar Tomics, a védelem bástyájaként a csapatkapitány Hegedüs Márk, a másik beálló Jóga Norbert és az együttes házi gólkirálya, az irányító Ubornyák Dávid –, így megvolt az a mag, amely köré tudott építkezni.
„Először a védekezést kezdtük összerakni, mert arra alapoztam, hogy a fontos meccseken alacsony gólszámon tartsuk az ellenfelet, és akkor lehet esélyünk. A sorsolás jól alakult, rá tudtunk készülni a Szigetszentmiklós és a Komló elleni hazai találkozóra, az ősz végén pedig a NEKA elleni itthoni »pofon« után felálltunk, és három idegenbeli rangadót is megnyertünk a Budakalász, a Budai Farkasok és a Csurgó otthonában. Erre nagyon büszke vagyok – fogalmazott az edző. – Tavaly négy hazai és kilenc idegenbeli bajnokink volt, ez idén megfordul, ráadásul az utolsó hét mérkőzésből hatot itthon játszunk majd. De így is bravúr lenne a hatodik helyet megtartani a bajnokság végére.”
A csapat január 5-én kezdi el újra az edzéseket, a felkészülés során egy osztrák túrán két edzőmeccset játszik, és a Budakalásszal is találkozik. Bíró Balázs hozzátette, a támadójátékon mindenképpen javítani szeretne, a védekezést pedig az őszihez hasonló szinten tartani, mert a kettő együtt sikeres tavaszt eredményezhet. V. SZ.
|AZ NB I ÁLLÁSA
|1. Veszprém
13
|13
|–
|–
|529–370
|+159
|26
|2. Szeged
15
|12
|1
|2
|529–416
|+113
|25
|3. Tatabánya
13
|11
|–
|2
|410–370
|+40
|22
|4. FTC
13
|7
|1
|5
|432–410
|+22
|15
|5. Győr
13
|7
|–
|6
|401–398
|+3
|14
|6. Gyöngyös
13
|6
|–
|7
|353–375
|–22
|12
|7. PLER
13
|5
|2
|6
|346–381
|–35
|12
|8. Csurgó
14
|4
|3
|7
|390–399
|–9
|11
|9. Balatonfüred
13
|5
|1
|7
|347–386
|–39
|11
|10. Budai Farkasok-Rév
13
|3
|4
|6
|356–389
|–33
|10
|11. Szigetszentmiklós
14
|4
|1
|9
|368–417
|–49
|9
|12. NEKA
13
|3
|2
|8
|352–389
|–37
|8
|13. Komló
13
|2
|2
|9
|348–394
|–46
|6
|14. Budakalász
13
|2
|1
|10
|363–430
|–67
|5