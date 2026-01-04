Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: kicsit lutri volt, de a Gyöngyös edzője végig hitt a csapatában

2026.01.04. 20:34
Bíró Balázs edző kezei a magasban: volt minek örülni ősszel Gyöngyösön (Fotó: Gyöngyös)
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda Biró Balázs Gyöngyös férfi kézilabda
Kitűnően zárta az idény első felét a Gyöngyös férfi kézilabdacsapata, a tabella hatodik helyén áll. A jó teljesítményről Bíró Balázs edzőt kérdeztük, aki különösen az utolsó három idegenbeli rangadón aratott győzelemre büszke.  

 


Évek óta erőn felül teljesít a He-Do B. Braun Gyöngyös férfi kézilabdacsapata, de különösen igaz ez a mögöttünk álló őszre, a gárda 13 bajnoki mérkőzéséből hatot megnyert, köztük fontos rangadókat, és a tabella hatodik helyén mehetett téli szünetre. 

„Egyre nehezebb a középmezőnyben harcolni, mert most már a feljutóknak is minden évben egyre jobb anyagi lehetőségei vannak. Ehhez képest több mint pozitív, ahogy az ősszel szerepeltünk –      mondta lapunknak Bíró Balázs, a gyöngyösi klub edzője. – Pedig voltak bennem kérdőjelek, a csapatunk fiatal, a nyáron több olyan játékost is igazoltunk, akik az előző klubjukban nem kaptak elég lehetőséget, és hosszú kihagyás után visszatértek a sérültek is. Kicsit lutri volt, hogy ebből mi jön ki, de végig hittem bennük, és a helyzet csak motiválta őket, a fiatalok a fontos mérkőzéseken is mentálisan erősnek bizonyultak.”     

Az újra bevethető játékosok között van a balszélső/irányító Bajus Bruno, a beálló Dobi Sándor és a jobbátlövő Schäffer Zsolt, utóbbi játéka azért is fontos, mert már nem lesz egyedül a poszton a 20 éves, utánpótlás-válogatott Nagy Ádám, aki egy éve még harmadik számú volt, most azonban bedobták a mély vízbe, s kitűnően helytállt. 

A szakember szerint a hozzáállás mellett a keret életkori összetétele is ideális, a fiatalok mellett megvan az idősebb bázis – a kapuban Alekszandar Tomics, a védelem bástyájaként a csapatkapitány Hegedüs Márk, a másik beálló Jóga Norbert és az együttes házi gólkirálya, az irányító Ubornyák Dávid –, így megvolt az a mag, amely köré tudott építkezni.

„Először a védekezést kezdtük összerakni, mert arra alapoztam, hogy a fontos meccseken alacsony gólszámon tartsuk az ellenfelet, és akkor lehet esélyünk. A sorsolás jól alakult, rá tudtunk készülni a Szigetszentmiklós és a Komló elleni hazai találkozóra, az ősz végén pedig a NEKA elleni itthoni »pofon« után felálltunk, és három idegenbeli rangadót is megnyertünk a Budakalász, a Budai Farkasok és a Csurgó otthonában. Erre nagyon büszke vagyok – fogalmazott az edző. – Tavaly négy hazai és kilenc idegenbeli bajnokink volt, ez idén megfordul, ráadásul az utolsó hét mérkőzésből hatot itthon játszunk majd. De így is bravúr lenne a hatodik helyet megtartani a bajnokság végére.”   

A csapat január 5-én kezdi el újra az edzéseket, a felkészülés során egy osztrák túrán két edzőmeccset játszik, és a Budakalásszal is találkozik. Bíró Balázs hozzátette, a támadójátékon mindenképpen javítani szeretne, a védekezést pedig az őszihez hasonló szinten tartani, mert a kettő együtt sikeres tavaszt eredményezhet. V. SZ.

    
AZ NB I ÁLLÁSA       
1. Veszprém

13

13529–370+15926
2. Szeged

15

1212529–416+11325
3. Tatabánya

13

112410–370+4022
4. FTC

13

715432–410+2215
5. Győr

13

76401–398+314
6. Gyöngyös

13

67353–375–2212
7. PLER

13

526346–381–3512
8. Csurgó

14

437390–399–911
9. Balatonfüred

13

517347–386–3911
10. Budai Farkasok-Rév

13

346356–389–3310
11. Szigetszentmiklós

14

419368–417–499
12. NEKA

13

328352–389–378
13. Komló

13

229348–394–466
14. Budakalász

13

2110363–430–675

 

 

