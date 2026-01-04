Az NB I-es csapatok őszi szezonját értékelő sorozatunkban a Puskás Akadémia és a Kisvárda teljesítményét vizsgáltuk meg

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Az NB I-es csapatok őszi szezonját értékelő sorozatunkban ez alkalommal a Puskás Akadémia és a Kisvárda teljesítményét vizsgáltuk meg. A felcsútiak ősze felemásan alakult, de így is versenyben vannak a dobogós helyekért. A klub vezetői jó döntéseket hoztak az átigazolási időszakban, a kapus Szappanos Péter, valamint Lukács Dániel megszerzése kiváló húzás volt. Utóbbi Aljosa Matkóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát (11), ráadásul a válogatottban is letette névjegyét. Ami a Kisvárdát illeti, az első osztályba visszatérő újonc a középmezőny izmos szereplőjévé vált, és aligha lesz gondja tavasszal a bennmaradással. A vártnál jobb szereplés kulcsa, hogy kétszer is hármas győzelmi sorozatot produkált, de az utolsó két decemberi meccsén a Zalaegerszeg és a DVSC ellen szerzett további négy pontra is szükség volt ahhoz, hogy ránézésre nyugodt legyen a tavasza.

A január első napjaiban rendezett AIPS online sajtóesemény apropóját az adta, hogy a nemzetközi sportújságíró közösséget tömörítő szervezet évösszegző szavazásán a részt vevő (121 országot képviselő) 836 zsurnaliszta Armand Duplantist választotta a múlt esztendő legjobb férfi sportolójának. A Nemzeti Sport érdeklődésére a svéd rúdugró klasszis felidézte, hogy a 2023-as budapesti világbajnokság, valamint a 2025-ös Gyulai István Memorial nem csupán az eredmények miatt vált meghatározó élménnyé számára. Úgy fogalmazott, mindig könnyebb szeretni egy várost, ha az ember ott magasra ugrik vagy világrekordot dönt, Budapest azonban ennél mélyebb benyomást tett rá. „Imádom a várost, az ételeket, az időjárást és különösen a közönséget” – mondta.

Népsport mellékletünkben megemlékezünk az 50 éve elhunyt kétszeres olimpiai bajnok sportlövőről, Takács Károlyról. 1938 szeptemberében egy veszprémi hadgyakorlat közben felrobbant a jobb, azaz a lövő kezében egy gránát, ami maradandó roncsoláshoz vezetett. Csoda, hogy egyáltalán megúszta élve a balesetet, az pedig a csodánál is több, hogy bal kezét szó szerint tökéletesítve lövőként is visszatért. Először Londonban nyert olimpiai aranyat. Semmi sem zökkentette ki a nyugalmából, még az sem, hogy a negyedik sorozatnál, mielőtt bejelentette volna a tűzkészültségét, a fegyvere elsült. Hosszas tanácskozás után a döntőbíróság úgy határozott, hogy ismételhet. Kilenc körrel előzte meg az argentin világbajnok Enrique Sáenz Valientét, aki bevallotta, a látott huzavona után ő képtelen lett volna lőni.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!