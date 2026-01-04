Hétfői sportműsor: magyar–olasz vízipólócsata, női kézi NB I, Afrika-kupa
JANUÁR 5., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Leicester–West Bromwich (Tv: Match4)
FUTSAL
Férfi NB I
18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal-Alpassport
18.30: Kecskemét–Nyíregyháza
18.45: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.35: Aramis SE–PTE-PEAC
20.45: Újpest FC–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
Osztrák liga (ICEHL), alapszakasz
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)
NŐI MAGYAR KUPA
11.00: a negyeddöntő sorsolása
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1001 (Tv: Sport2)
RALI
Dakar rali, 2. szakasz
Janbu–Al-Ula (400 km)
TÉLI SPORTOK
Északi összetett, Villach
14.10: világkupa, nők, HS 98 (Tv: Eurosport1)
Síugrás, Négysáncverseny (vk), Bischofshofen
16.15: férfiak, HS 142, selejtező (Tv: Eurosport1)
TENISZ
United Cup, Perth, Sydney
0.30: csoportkör
ATP 250-es torna, Brisbane
2.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz, 1.), kb. 9.30
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Marozsán Fábián–Vu Ji-ping (kínai), kb. 11.00
WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Bondár Anna–Cristina Bucsa (spanyol), kb. 4.00
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Sara Bejlek (cseh), kb. éjfél
VÍZILABDA
Férfi felkészülési torna, Trebinje
Döntő
20.30: Magyarország–Olaszország
A 3. helyért
18.15: Spanyolország–Görögország
Az 5. helyért
16.00: Szerbia–Franciaország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kvíz 2025 legjelentősebb sporteseményeiből. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Vendégünk: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban: Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az év sportja, 2025, 1. rész, birkózás, dzsúdó, tekvandó, atlétika, öttusa
12.00: Bajnokok – Komjádi Béla, műsorvezető: Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Karfiolfül, ismétlés
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: 2026-os tervek a sportdiplomáciában és a pályán – vendég: Csonka Zsófia és Pétervári-Molnár Bendegúz
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: L. Pap István, Ballai Attila, Szöllősi György
17.00: Bemutatjuk az AEK Athén csapatát
17.30: Interjúk a női vízilabda-válogatott tagjaival
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Simon Zoltán, Wukovics László
19.00: Aktuális átigazolási hírek a labdarúgásban
20.00: Esélylatolgatás a férfi kézilabda Eb és a vízilabda Eb előtt
21.00: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár volt a Sportreggel vendége
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel