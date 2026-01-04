Hétfői sportműsor: magyar–olasz vízipólócsata, női kézi NB I, Afrika-kupa

JANUÁR 5., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

17.00: Egyiptom–Benin

20.00: Nigéria–Mozambik

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Leicester–West Bromwich (Tv: Match4)

FUTSAL

Férfi NB I

18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal-Alpassport

18.30: Kecskemét–Nyíregyháza

18.45: Magyar Futsal Akadémia–DEAC

19.35: Aramis SE–PTE-PEAC

20.45: Újpest FC–Nyírbátor

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

18. FORDULÓ

Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

Osztrák liga (ICEHL), alapszakasz

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)

NŐI MAGYAR KUPA

11.00: a negyeddöntő sorsolása

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1001 (Tv: Sport2)

RALI

Dakar rali, 2. szakasz

Janbu–Al-Ula (400 km)

TÉLI SPORTOK

Északi összetett, Villach

14.10: világkupa, nők, HS 98 (Tv: Eurosport1)

Síugrás, Négysáncverseny (vk), Bischofshofen

16.15: férfiak, HS 142, selejtező (Tv: Eurosport1)

TENISZ

United Cup, Perth, Sydney

0.30: csoportkör

ATP 250-es torna, Brisbane

2.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz, 1.), kb. 9.30

ATP 250-es torna, Hongkong

6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Marozsán Fábián–Vu Ji-ping (kínai), kb. 11.00

WTA 500-as torna, Brisbane

2.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Bondár Anna–Cristina Bucsa (spanyol), kb. 4.00

WTA 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Udvardy Panna–Sara Bejlek (cseh), kb. éjfél

VÍZILABDA

Férfi felkészülési torna, Trebinje

Döntő

20.30: Magyarország–Olaszország

A 3. helyért

18.15: Spanyolország–Görögország

Az 5. helyért

16.00: Szerbia–Franciaország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kvíz 2025 legjelentősebb sporteseményeiből. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

8.00: Vendégünk: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

9.00: A vonalban: Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az év sportja, 2025, 1. rész, birkózás, dzsúdó, tekvandó, atlétika, öttusa

12.00: Bajnokok – Komjádi Béla, műsorvezető: Virányi Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Karfiolfül, ismétlés

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: 2026-os tervek a sportdiplomáciában és a pályán – vendég: Csonka Zsófia és Pétervári-Molnár Bendegúz

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: L. Pap István, Ballai Attila, Szöllősi György

17.00: Bemutatjuk az AEK Athén csapatát

17.30: Interjúk a női vízilabda-válogatott tagjaival

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Simon Zoltán, Wukovics László

19.00: Aktuális átigazolási hírek a labdarúgásban

20.00: Esélylatolgatás a férfi kézilabda Eb és a vízilabda Eb előtt

21.00: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár volt a Sportreggel vendége

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel