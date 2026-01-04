Otthon kapott ki a Marseille, megnyerte a párizsi derbit a PSG

A Nantes már az első percekben szerzett egy lesgólt, de igazából akkor került nyeregbe, amikor a 26. percben a fiatal marseille-i középpályás, Arthur Vermeeren piros lapot kapott egy durva belépőért. Csak néhány percbe telt, hogy Fabien Centonze kihasználja az emberfórt, és egy kipattanóból berúgja a vendégek vezető gólját.

A második félidő elején Bilal Nadir két perc alatt két sárga lapot kapott, az OM tovább fogyatkozott, a Nantes köszönte szépen, és őrizte előnyét, sőt a lefújás előtt nem sokkal Rémy Cabella büntetőből belőtte a „kanárik” második gólját is.

A büntetőt Matthis Abline harcolta ki, az első gólt is az ő lövése előzte meg – a nantes-iak remélik, hogy a rúgás, amelyet Benjamin Pavard-tól kapott a büntető előtt, és amely miatt le kellett cserélni, nem okozott súlyos sérülést.

Ebben a helyzetben is érvényesült a Nantes létszámfölénye (Fotó: AFP)

A párizsi régióból két csapat legutóbb 1990-ben vívott élvonalbeli meccset (Paris SG–Racing Paris 1–2), de a Racing hivatalosan az egyik előváros, Colombes klubja volt, így aztán klasszikus első osztályú párizsi derbiig egészen 1978 decemberéig kell visszapörgetni az időt. A PSG és a Paris FC akkor 1–1-re végzett egymással, és bár rövid ideig most is volt ennyi az állás, vasárnap este az esélytelenebb csapat pont nélkül maradt.

A várakozásoknak megfelelően a PSG fölénye jellemezte az első félidőt, és bár a vendégek majdnem kihúzták 0–0-val, a szünet előtt nem sokkal, egy eredményes letámadás nyomán Désiré Doué belőtte a vezető gólt.

A fordulás után meglepetésre egyenlített a PFC – Willem Geubbels talált be tizenegyesből Ilja Zabarnij szabálytalansága után –, de csupán két percig maradt az 1–1, mert Ousmane Dembélé megpattanó közeli lövéssel újra előnyhöz juttatta a PSG-t. Noha a végén az újonc valamivel többet birtokolta a labdát, egyenlítenie nem sikerült.

Luis Enriquének ez volt a 100. franciaországi tétmérkőzése a PSG vezetőedzőjeként (francia bajnokság, Francia Kupa), a 74. győzelmét ünnepelte. Csak Thomas Tuchel (78) könyvelt el több győzelmet az első száz párizsi bajnoki és hazai kupamérkőzésén.

Le Havre–Angers 2–1. Két 19 éves labdarúgó volt a bennmaradásért harcoló Le Havre hőse: Kenny Quetant és a második félidőben becserélt Noam Obougou egyaránt az első gólját szerezte a francia élvonalban. Előbbi a második, utóbbi a harmadik meccsét játszotta a Ligue 1-ben… Góljaikkal hatmeccses nyeretlenségi sorozatot zárt le az HAC, amelyben a magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt.

Lorient–Metz 1–1. Négy vereség után pontot szerzett a Metz, de csak egyet, mert Sadibou Sané fejes gólját Bamba Dieng a második félidőben megválaszolta. A Lorient hat forduló óta veretlen.

Brest–Auxerre 2–0. A decemberi, nagy csalódást keltő korai kupabúcsút magabiztos győzelemmel feledtette a Brest. A bretonok a negyediket nyerték meg a legutóbbi öt bajnoki meccsükből.

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Olympique Marseille–Nantes 0–2 (Centonze 31., Cabella 88.)

Kiállítva: Vermeeren (26., Marseille), Nadir (56., Marseille)

Paris SG–Paris FC 2–1 (D. Doué 45., O. Dembélé 53., ill. Geubbels 51. – 11-esből)

Brest–Auxerre 2–0 (Ajorque 33., Chotard 79.)

Le Havre–Angers 2–1 (Quetant 21., Obougou 81., ill. Mouton 55.)

Lorient–Metz 1–1 (B. Dieng 73., ill. S. Sané 29.)