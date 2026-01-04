Nemzeti Sportrádió

Otthon kapott ki a Marseille, megnyerte a párizsi derbit a PSG

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 22:46
null
Désiré Doué (középen) és Ousmane Dembélé egyaránt góllal járult hozzá a PSG győzelméhez (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 Nantes Marseille
Meglepetés a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 17. fordulójának vasárnapi játéknapján: az Olympique Marseille hazai pályán 2–0-ra kikapott az október óta egyetlen bajnokit sem nyerő Nantes-tól. A PSG 2–1-re legyőzte a Paris FC-t a késő esti fővárosi derbin, és három ponthoz jutott Loic Nego csapata, a Le Havre is.

A Nantes már az első percekben szerzett egy lesgólt, de igazából akkor került nyeregbe, amikor a 26. percben a fiatal marseille-i középpályás, Arthur Vermeeren piros lapot kapott egy durva belépőért. Csak néhány percbe telt, hogy Fabien Centonze kihasználja az emberfórt, és egy kipattanóból berúgja a vendégek vezető gólját.

A második félidő elején Bilal Nadir két perc alatt két sárga lapot kapott, az OM tovább fogyatkozott, a Nantes köszönte szépen, és őrizte előnyét, sőt a lefújás előtt nem sokkal Rémy Cabella büntetőből belőtte a „kanárik” második gólját is.

A büntetőt Matthis Abline harcolta ki, az első gólt is az ő lövése előzte meg – a nantes-iak remélik, hogy a rúgás, amelyet Benjamin Pavard-tól kapott a büntető előtt, és amely miatt le kellett cserélni, nem okozott súlyos sérülést.

Ebben a helyzetben is érvényesült a Nantes létszámfölénye (Fotó: AFP)

A párizsi régióból két csapat legutóbb 1990-ben vívott élvonalbeli meccset (Paris SG–Racing Paris 1–2), de a Racing hivatalosan az egyik előváros, Colombes klubja volt, így aztán klasszikus első osztályú párizsi derbiig egészen 1978 decemberéig kell visszapörgetni az időt. A PSG és a Paris FC akkor 1–1-re végzett egymással, és bár rövid ideig most is volt ennyi az állás, vasárnap este az esélytelenebb csapat pont nélkül maradt.

A várakozásoknak megfelelően a PSG fölénye jellemezte az első félidőt, és bár a vendégek majdnem kihúzták 0–0-val, a szünet előtt nem sokkal, egy eredményes letámadás nyomán Désiré Doué belőtte a vezető gólt.

A fordulás után meglepetésre egyenlített a PFC – Willem Geubbels talált be tizenegyesből Ilja Zabarnij szabálytalansága után –, de csupán két percig maradt az 1–1, mert Ousmane Dembélé megpattanó közeli lövéssel újra előnyhöz juttatta a PSG-t. Noha a végén az újonc valamivel többet birtokolta a labdát, egyenlítenie nem sikerült.

Luis Enriquének ez volt a 100. franciaországi tétmérkőzése a PSG vezetőedzőjeként (francia bajnokság, Francia Kupa), a 74. győzelmét ünnepelte. Csak Thomas Tuchel (78) könyvelt el több győzelmet az első száz párizsi bajnoki és hazai kupamérkőzésén.

Le Havre–Angers 2–1. Két 19 éves labdarúgó volt a bennmaradásért harcoló Le Havre hőse: Kenny Quetant és a második félidőben becserélt Noam Obougou egyaránt az első gólját szerezte a francia élvonalban. Előbbi a második, utóbbi a harmadik meccsét játszotta a Ligue 1-ben… Góljaikkal hatmeccses nyeretlenségi sorozatot zárt le az HAC, amelyben a magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt.

Lorient–Metz 1–1. Négy vereség után pontot szerzett a Metz, de csak egyet, mert Sadibou Sané fejes gólját Bamba Dieng a második félidőben megválaszolta. A Lorient hat forduló óta veretlen.

Brest–Auxerre 2–0. A decemberi, nagy csalódást keltő korai kupabúcsút magabiztos győzelemmel feledtette a Brest. A bretonok a negyediket nyerték meg a legutóbbi öt bajnoki meccsükből.

FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Olympique Marseille–Nantes 0–2 (Centonze 31., Cabella 88.)
Kiállítva: Vermeeren (26., Marseille), Nadir (56., Marseille)
Paris SG–Paris FC 2–1 (D. Doué 45., O. Dembélé 53., ill. Geubbels 51. – 11-esből)
Brest–Auxerre 2–0 (Ajorque 33., Chotard 79.)
Le Havre–Angers 2–1 (Quetant 21., Obougou 81., ill. Mouton 55.)
Lorient–Metz 1–1 (B. Dieng 73., ill. S. Sané 29.)

Kapcsolódó tartalom

A Lyon megverte a Monacót a Ligue 1 szombati rangadóján

Pavel Sulc duplája és a hercegségbeliek emberhátránya döntő jelentőségűnek bizonyult.

Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

A címvédő Paris Saint-Germain vasárnap nem igazán hibázhat a városi rivális Paris FC ellen.

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
SZOMBAT
Monaco–Lyon 1–3 (M. Coulibaly 45+4., ill. Sulc 38., 57., Abner Vinícius 79.)
Kiállítva: M. Coulibaly (70.)
Nice–Strasbourg 1–1 (Wahi 54., ill. Panichelli 13. – 11-esből)
Lille–Rennes 0–2 (Frankowski 49., Merlin 56.)
Kiállítva: Alexsandro (14., Lille)
PÉNTEK
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)

   
AZ ÁLLÁS       
  1. Lens

17

13

1

3

31–13

+18

40

  2. Paris SG

17

12

3

2

37–15

+22

39

  3. Marseille

17

10

2

5

36–17

+19

32

  4. Lille

17

10

2

5

33–22

+11

32

  5. Lyon

17

9

3

5

24–17

+7

30

  6. Rennes

17

8

6

3

29–24

+5

30

  7. Strasbourg

17

7

3

7

26–21

+5

24

  8. Toulouse

17

6

5

6

24–22

+2

23

  9. Monaco

17

7

2

8

27–30

–3

23

10. Angers

17

6

4

7

18–20

–2

22

11. Brest

17

6

4

7

23–27

–4

22

12. Lorient

17

4

7

6

20–29

–9

19

13. Le Havre

17

4

6

7

15–23

–8

18

14. Nice

17

5

3

9

20–29

–9

18

15. Paris FC

17

4

4

9

22–31

–9

16

16. Nantes

17

3

5

9

16–28

–12

14

17. Auxerre

17

3

3

11

14–27

–13

12

18. Metz

17

3

3

11

18–38

–20

12

 

 

Ligue 1 Nantes Marseille
Legfrissebb hírek

A Lyon megverte a Monacót a Ligue 1 szombati rangadóján

Francia labdarúgás
2026.01.03. 23:01

Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.02. 23:05

Ligue 1: edzőt váltott a pocsék sorozatban levő Nice

Francia labdarúgás
2025.12.29. 13:05

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50

Négy kiállítás, hét gól, őrületes meccsen nyert Auxerre-ben a Lille

Francia labdarúgás
2025.12.14. 20:10

Ligue 1: Doué góllal tért vissza, a PSG megnyerte idei utolsó bajnoki meccsét

Francia labdarúgás
2025.12.13. 21:09

Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot

Francia labdarúgás
2025.12.12. 22:46

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Francia labdarúgás
2025.12.07. 22:43
Ezek is érdekelhetik