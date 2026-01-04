Otthon kapott ki a Marseille, megnyerte a párizsi derbit a PSG
A Nantes már az első percekben szerzett egy lesgólt, de igazából akkor került nyeregbe, amikor a 26. percben a fiatal marseille-i középpályás, Arthur Vermeeren piros lapot kapott egy durva belépőért. Csak néhány percbe telt, hogy Fabien Centonze kihasználja az emberfórt, és egy kipattanóból berúgja a vendégek vezető gólját.
A második félidő elején Bilal Nadir két perc alatt két sárga lapot kapott, az OM tovább fogyatkozott, a Nantes köszönte szépen, és őrizte előnyét, sőt a lefújás előtt nem sokkal Rémy Cabella büntetőből belőtte a „kanárik” második gólját is.
A büntetőt Matthis Abline harcolta ki, az első gólt is az ő lövése előzte meg – a nantes-iak remélik, hogy a rúgás, amelyet Benjamin Pavard-tól kapott a büntető előtt, és amely miatt le kellett cserélni, nem okozott súlyos sérülést.
A párizsi régióból két csapat legutóbb 1990-ben vívott élvonalbeli meccset (Paris SG–Racing Paris 1–2), de a Racing hivatalosan az egyik előváros, Colombes klubja volt, így aztán klasszikus első osztályú párizsi derbiig egészen 1978 decemberéig kell visszapörgetni az időt. A PSG és a Paris FC akkor 1–1-re végzett egymással, és bár rövid ideig most is volt ennyi az állás, vasárnap este az esélytelenebb csapat pont nélkül maradt.
A várakozásoknak megfelelően a PSG fölénye jellemezte az első félidőt, és bár a vendégek majdnem kihúzták 0–0-val, a szünet előtt nem sokkal, egy eredményes letámadás nyomán Désiré Doué belőtte a vezető gólt.
A fordulás után meglepetésre egyenlített a PFC – Willem Geubbels talált be tizenegyesből Ilja Zabarnij szabálytalansága után –, de csupán két percig maradt az 1–1, mert Ousmane Dembélé megpattanó közeli lövéssel újra előnyhöz juttatta a PSG-t. Noha a végén az újonc valamivel többet birtokolta a labdát, egyenlítenie nem sikerült.
Luis Enriquének ez volt a 100. franciaországi tétmérkőzése a PSG vezetőedzőjeként (francia bajnokság, Francia Kupa), a 74. győzelmét ünnepelte. Csak Thomas Tuchel (78) könyvelt el több győzelmet az első száz párizsi bajnoki és hazai kupamérkőzésén.
Le Havre–Angers 2–1. Két 19 éves labdarúgó volt a bennmaradásért harcoló Le Havre hőse: Kenny Quetant és a második félidőben becserélt Noam Obougou egyaránt az első gólját szerezte a francia élvonalban. Előbbi a második, utóbbi a harmadik meccsét játszotta a Ligue 1-ben… Góljaikkal hatmeccses nyeretlenségi sorozatot zárt le az HAC, amelyben a magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt.
Lorient–Metz 1–1. Négy vereség után pontot szerzett a Metz, de csak egyet, mert Sadibou Sané fejes gólját Bamba Dieng a második félidőben megválaszolta. A Lorient hat forduló óta veretlen.
Brest–Auxerre 2–0. A decemberi, nagy csalódást keltő korai kupabúcsút magabiztos győzelemmel feledtette a Brest. A bretonok a negyediket nyerték meg a legutóbbi öt bajnoki meccsükből.
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Olympique Marseille–Nantes 0–2 (Centonze 31., Cabella 88.)
Kiállítva: Vermeeren (26., Marseille), Nadir (56., Marseille)
Paris SG–Paris FC 2–1 (D. Doué 45., O. Dembélé 53., ill. Geubbels 51. – 11-esből)
Brest–Auxerre 2–0 (Ajorque 33., Chotard 79.)
Le Havre–Angers 2–1 (Quetant 21., Obougou 81., ill. Mouton 55.)
Lorient–Metz 1–1 (B. Dieng 73., ill. S. Sané 29.)
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
SZOMBAT
Monaco–Lyon 1–3 (M. Coulibaly 45+4., ill. Sulc 38., 57., Abner Vinícius 79.)
Kiállítva: M. Coulibaly (70.)
Nice–Strasbourg 1–1 (Wahi 54., ill. Panichelli 13. – 11-esből)
Lille–Rennes 0–2 (Frankowski 49., Merlin 56.)
Kiállítva: Alexsandro (14., Lille)
PÉNTEK
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)
|AZ ÁLLÁS
|1. Lens
17
13
1
3
31–13
+18
40
|2. Paris SG
17
12
3
2
37–15
+22
39
|3. Marseille
17
10
2
5
36–17
+19
32
|4. Lille
17
10
2
5
33–22
+11
32
|5. Lyon
17
9
3
5
24–17
+7
30
|6. Rennes
17
8
6
3
29–24
+5
30
|7. Strasbourg
17
7
3
7
26–21
+5
24
|8. Toulouse
17
6
5
6
24–22
+2
23
|9. Monaco
17
7
2
8
27–30
–3
23
|10. Angers
17
6
4
7
18–20
–2
22
|11. Brest
17
6
4
7
23–27
–4
22
|12. Lorient
17
4
7
6
20–29
–9
19
|13. Le Havre
17
4
6
7
15–23
–8
18
|14. Nice
17
5
3
9
20–29
–9
18
|15. Paris FC
17
4
4
9
22–31
–9
16
|16. Nantes
17
3
5
9
16–28
–12
14
|17. Auxerre
17
3
3
11
14–27
–13
12
|18. Metz
17
3
3
11
18–38
–20
12