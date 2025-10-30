Nemzeti Sportrádió

Luciano Spalletti a Juventus új vezetőedzője – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 19:17
null
Az új vezetőedző, Luciano Spalletti és Damien Comolli sportigazgató (Fotó: juventus.com)
Címkék
Juventus Serie A Luciano Spalletti
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Juventus csütörtökön jelentette be az új vezetőedző kinevezését, Luciano Spalletti az idény végéig írt alá.

Lapunk is beszámolt róla, hogy Igor Tudor menesztése után Luciano Spalletti lehet az utód a Juventus kispadján, és csütörtökön a bejelentés is megtörtént. A Sky Sport Italia szerint Bajnokok Ligája-kvalifikáció esetén sem hosszabbodik meg automatikus a vezetőedző szerződése, de természetesen nincs arról szó, hogy a tréner csak nyárig vállalná a megbízatást.

A 66 esztendős szakember már 30 éve van az edzői pályán, irányította az Empolit, a Sampdoriát, a Veneziát, az Udinesét, az Anconát, a Romát, az orosz Zenitet, az Internazionalét, a Napolit és legutóbb az olasz válogatottat. Utóbbi állomáshelyén 2023 szeptembere és 2025 júniusa között dolgozott, 24 mérkőzésen 12 győzelem, hat-hat döntetlen és vereség volt a mérlege, a tavalyi Eb-n a nemzeti csapat már a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a nápolyiakkal két éve megnyerte a Serie A-t, a római „farkasokkal” kétszer hódította el az Olasz Kupát, egyszer pedig a Szuperkupát, az udineieket a Bajnokok Ligájába vezette (történetük során először), míg Oroszországban kétszer volt bajnok, egyszer-egyszer kupa- és szuperkupagyőztes. Emellett az Év edzőjének háromszor (2006, 2007, 2023) választották meg a Serie A-ban.

Spalletti szombaton (20.45) a Cremonese vendégeként debütálhat a bajnoki tabellán 7. helyen álló „zebrák” kispadján.

 

Juventus Serie A Luciano Spalletti
Legfrissebb hírek

Szép gólokkal nyert Cagliariban a Sassuolo

Olasz labdarúgás
56 perce

Igor Tudor menesztése után a Juve megszakította nyeretlenségi sorozatát; három gólt lőtt az Inter is

Olasz labdarúgás
22 órája

Megműtötték Kevin De Bruynét

Olasz labdarúgás
Tegnap, 14:22

Megvan Lookman idénybeli első bajnoki gólja, az Atalanta egy pontot otthon tartott a Milan ellen

Olasz labdarúgás
2025.10.28. 22:45

Spalletti lehet a Juventus következő edzője – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.28. 11:03

Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 13:50

Nem várták meg az Udinese-meccset, menesztette Tudort a Juventus

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 13:03

Serie A: elfogyott a türelem, kirúghatja Tudort a Juventus – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.27. 11:01
Ezek is érdekelhetik