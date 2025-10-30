Luciano Spalletti a Juventus új vezetőedzője – hivatalos

Lapunk is beszámolt róla, hogy Igor Tudor menesztése után Luciano Spalletti lehet az utód a Juventus kispadján, és csütörtökön a bejelentés is megtörtént. A Sky Sport Italia szerint Bajnokok Ligája-kvalifikáció esetén sem hosszabbodik meg automatikus a vezetőedző szerződése, de természetesen nincs arról szó, hogy a tréner csak nyárig vállalná a megbízatást.

A 66 esztendős szakember már 30 éve van az edzői pályán, irányította az Empolit, a Sampdoriát, a Veneziát, az Udinesét, az Anconát, a Romát, az orosz Zenitet, az Internazionalét, a Napolit és legutóbb az olasz válogatottat. Utóbbi állomáshelyén 2023 szeptembere és 2025 júniusa között dolgozott, 24 mérkőzésen 12 győzelem, hat-hat döntetlen és vereség volt a mérlege, a tavalyi Eb-n a nemzeti csapat már a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a nápolyiakkal két éve megnyerte a Serie A-t, a római „farkasokkal” kétszer hódította el az Olasz Kupát, egyszer pedig a Szuperkupát, az udineieket a Bajnokok Ligájába vezette (történetük során először), míg Oroszországban kétszer volt bajnok, egyszer-egyszer kupa- és szuperkupagyőztes. Emellett az Év edzőjének háromszor (2006, 2007, 2023) választották meg a Serie A-ban.

Spalletti szombaton (20.45) a Cremonese vendégeként debütálhat a bajnoki tabellán 7. helyen álló „zebrák” kispadján.