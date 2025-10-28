Spalletti lehet a Juventus következő edzője – sajtóhír

A Sky Sport Italia úgy tudja, hogy a Juventus és Spalletti akár már kedden tárgyalóasztalhoz ülhetnek egymással, hogy a részletes feltételek kidolgozásáról beszéljenek egymással, miután a lehetséges együttműködés főbb irányvonalaiban szóban megállapodtak. A lap szerint a Juventus rövid távú szerződést kínálna az edzőnek, aki viszont bizonyos feltételek teljesülése esetén egy automatikusan életbe lépő hosszabbítási opciót szeretne. Vagyis: a klub az idény végéig, 2026 nyaráig adna szerződést, az edző viszont azt szeretné, hogy ha a bajnokságban BL-indulást érő helyen végez a csapattal, automatikusan egy évvel meghosszabbodjon a szerződése.

A Sky szerint ebben a felek szóbeli egyezségre jutottak, így akár már kedden sort keríthetnek az első személyes tárgyalásra. A lap hozzáteszi, hogy a 66 éves edző az elmúlt időszakban több jól jövedelmező külföldi lehetőséget is visszautasított – a Fenerbahce mellett katari ajánlatokat –, hogy visszatérhessen a Serie A-ba.

Igor Tudort hétfő délelőtt menesztette a Juventus, miután a csapat egymás után nyolc mérkőzésen nyeretlen maradt: sorozatban öt döntetlen (kettő a BL-ben, három a bajnokságban) után a legutóbbi három meccsén vereséget szenvedett (két bajnoki között kikapott a csapat a BL-ben a Real Madridtól). Ráadásul az előző négy meccsén gólképtelen maradt a brigád. Ezzel a 47 éves horvát szakember lett az első vezetőedző a 2025–2026-os idényben, akit a Serie A-ban menesztettek.