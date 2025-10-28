Nemzeti Sportrádió

Spalletti lehet a Juventus következő edzője – sajtóhír

2025.10.28. 11:03
Spalletti az első számú esélyes a Juventusnál (Fotó: Getty Images)
Juventus Igor Tudor Luciano Spalletti
Olasz sajtóértesülések szerint a Napolival bajnok, az olasz szövetségi kapitányi posztot nyárig ellátó Luciano Spalletti lehet a Juventustól hétfő este elküldött Igor Tudor utódja.

A Sky Sport Italia úgy tudja, hogy a Juventus és Spalletti akár már kedden tárgyalóasztalhoz ülhetnek egymással, hogy a részletes feltételek kidolgozásáról beszéljenek egymással, miután a lehetséges együttműködés főbb irányvonalaiban szóban megállapodtak. A lap szerint a Juventus rövid távú szerződést kínálna az edzőnek, aki viszont bizonyos feltételek teljesülése esetén egy automatikusan életbe lépő hosszabbítási opciót szeretne. Vagyis: a klub az idény végéig, 2026 nyaráig adna szerződést, az edző viszont azt szeretné, hogy ha a bajnokságban BL-indulást érő helyen végez a csapattal, automatikusan egy évvel meghosszabbodjon a szerződése. 

A Sky szerint ebben a felek szóbeli egyezségre jutottak, így akár már kedden sort keríthetnek az első személyes tárgyalásra. A lap hozzáteszi, hogy a 66 éves edző az elmúlt időszakban több jól jövedelmező külföldi lehetőséget is visszautasított – a Fenerbahce mellett katari ajánlatokat –, hogy visszatérhessen a Serie A-ba.

Igor Tudort hétfő délelőtt menesztette a Juventus, miután a csapat egymás után nyolc mérkőzésen nyeretlen maradt: sorozatban öt döntetlen (kettő a BL-ben, három a bajnokságban) után a legutóbbi három meccsén vereséget szenvedett (két bajnoki között kikapott a csapat a BL-ben a Real Madridtól). Ráadásul az előző négy meccsén gólképtelen maradt a brigád. Ezzel a 47 éves horvát szakember lett az első vezetőedző a 2025–2026-os idényben, akit a Serie A-ban menesztettek.

 

