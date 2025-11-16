Lehetetlen küldetés: kilencgólos győzelem kellene az olaszoknak

ADTA MAGÁT A KÉRDÉS az olasz válogatott szombati sajtótájékoztatóján: „Eljátszott már a gondolattal, hogy kilenc nullára legyőzik Norvégiát?” – tette fel egy olasz újságíró Gennaro Gattuso szövetségi kapitánynak Covercianóban. Mint ismert: Norvégia végigszáguldott a mezőnyön az I-csoportban, mind a hét meccsét megnyerte, 33–4-es a gólkülönbsége. A milánói Giuseppe Meazza Stadionban zárja a sorozatot, s bár az olaszok is egyedül Norvégiában kaptak ki és a többi meccsüket megnyerték, így csak három pont a differencia, ők csupán akkor nyerhetik meg a csoportot, ha legalább kilencgólos különbséggel vesznek revansot az oslói 0–3-ért.

„A kilenc nulla elképzelhetetlen – szögezte le Gennaro Gattuso. – A futballban sohase mondd, hogy soha, de szembe kell néznünk a valósággal. Ugyanúgy készülünk erre a meccsre, mint bármelyik másikra, büszkén lépünk pályára, és tudjuk, olyan csapat ellen játszunk, amely hat hónappal ezelőtt sok nehézség elé állított minket.”

A kapitány szerényen elhallgatta, hogy az oslói zakó nem az ő „bűne”, azt még Luciano Spalletti irányításával szenvedte el a squadra azzurra, ő már csak örökölte a ponthátrányt, amit nem tudott ledolgozni, mert Erling Haalandék egyszer sem tévesztettek lépést a táncban.

Egyébként pedig a 4–0-s győzelem is elég lett volna most az olaszoknak, ha nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény döntene elsőként pontazonosság esetén.

„Inkább nem mondok erről semmit, mert a végén még lemészárol egy dél-amerikai. Olyan világban élünk, ahol már nem szabad mondani semmit” – reagált erre a felvetésre Gennaro Gattuso. Az előzmény: az olasz kapitány a napokban élesen kritizálta a nemzetközi szövetséget (FIFA), amiért Európából 54 országból csak 16 jut ki, és Olaszországnak valószínűleg pótselejtezőt kell játszania, miközben esetleg csak egyetlen meccset veszít el, míg például a tíz dél-amerikai országból hat automatikusan kijut, és a hetedik is interkontinentális pótselejtezőt játszhat.

„Ha nem is szerzünk kilenc gólt, a norvégok elleni meccs segít megmutatni, milyen szinten vagyunk. De okosnak is kell lennünk. Az ilyen mérkőzéseken mentálisan is sokat lehet fejlődni. Nem követhetünk el ostobaságokat, nem veszíthetünk el fontos játékosokat a pótselejtezőre” – fogalmazott a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy éppen ezért az eltiltástól fenyegetett Sandro Tonali, a Newcastle középpályása nem játszik a norvégok ellen, a helyét Davide Frattesi veszi át. Azt is megerősítette, hogy az Arsenal védője, Riccardo Calafiori szintén kihagyja a mérkőzést, ő sérülés miatt.

I-CSOPORT

20.45: Olaszország–Norvégia, Milánó (Tv: Spíler2)

20.45: Izrael–Moldova, Chisinau (Tv: Spíler1)