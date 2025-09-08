Az olaszok Debrecenben kilencgólos meccset húztak be, a hibátlan horvátok csoportjuk élére álltak

I-CSOPORT

Elcsattant néhány pofon az öltözőben. Ezt az olasz válogatott futballistái árulták el az Észtország elleni mérkőzés után, amelyen a szünetben még 0–0 volt az állás, ám 5–0-ra győzött a csapat, miután Gennaro Gattuso szövetségi kapitány „felrázta” a játékosokat. Hogy Debrecenben, az Izrael elleni vb-selejtezőn mi történt a félidőben, azt nem tudjuk, de Olaszország most sem kezdett jól. Egy szöglet után Gianluigi Donnarumma ütötte a saját kapujába a labdát, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, és érvénytelenítette a gólt.

Az izraeliek azonban továbbra is veszélyesebbek voltak, és negyedóra elteltével meg is szerezték a vezetést. A tizenhatos jobb oldalától középre passzolt labdát Manuel Locatelli sodorta a saját kapujába (öngól). A félidő vége felé aztán majdnem javította a hibáját a Juventus középpályása, de a lécet találta telibe. Moise Kean viszont nem hibázott, így döntetlennel ért véget az első játékrész.

Mozgalmasan indult a második félidő, előbb Dor Perec lőtt ballal, kapásból az olaszok kapujába, majd Moise Kean szerzett újabb gólt, nem sokkal később pedig egy szépségdíjas akció végén Matteo Politano szerezte meg a vezetést Olaszországnak. Giacomo Raspadori kettőre növelte az előnyt, s úgy tűnt, minden kérdés eldőlt, ám Izrael innen is visszajött, azonban Sandro Tonali 91. percben lőtt góljával nyertek az olaszok, s feljöttek a második helyre! Izrael–Olaszország 4–5

L-CSOPORT

Jóval közelebb állt a vendégcsapat a vezetés megszerzéséhez az első félidőben, majd a második játékrész közepén Samuel Chukwudi eltalálta a kapufát, négy perccel később viszont Martin Agnarsson már a kapuba helyezte a labdát, ami elég volt a győzelemhez. Feröer – akárcsak hazai pályán (2–1) – ismét egy góllal verte meg Gibraltárt. Gibraltár–Feröer 0–1

A két volt jugoszláv tagállam a függetlenedése óta még nem találkozott egymással válogatott mérkőzésen. Az első összecsapásnak a hibátlan horvátok voltak az esélyesei, akik a 35. percben meg is szerezték a vezetést, Kristijan Jakic a jobbösszekötő helyéről, 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Aztán emberhátrányba is kerültek a montenegróiak, Andrija Bulatovics a szünet előtt megkapta a második sárga lapját, majd a fordulás után megszületett a hazaiak második gólja, Andrej Kramaric közelről talált be. A meccs hajrájában végleg eldőlt a három pont sorsa, előbb Edvin Kucs öngóljával nőtt a különbség, majd a ráadás perceiben Ivan Perisic szerezte meg a 37. gólját a válogatottban. Horvátország–Montenegró 4–0

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

I-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Izrael–Olaszország 4–5 (Locatelli 16. – öngól, Dor Perec 52., 90., Bastoni 87. – öngól, ill. Kean 40., 54., Politano 58., Raspadori 81., Tonali 90+1.)

Kedd, 20.45: Norvégia–Moldova, Oslo

I-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Norvégia 4 4 – – 13–2 +11 12 2. Olaszország 4 3 – 1 12–7 +5 9 3. Izrael 5 3 – 2 15–11 +4 9 4. Észtország 5 1 – 4 5–13 –8 3 5. Moldova 4 – – 4 2–14 –12 0

L-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Gibraltár–Feröer 0–1 (Agnarsson 68.)

Horvátország–Montenegró 4–0 (Jakic 35., Kramaric 51., Kucs 85. – öngól, Perisic 90+2.)

Kiállítva: Bulatovics (42., Montenegró)