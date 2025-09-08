Nemzeti Sportrádió

Az olaszok Debrecenben kilencgólos meccset húztak be, a hibátlan horvátok csoportjuk élére álltak

Vágólapra másolva!
2025.09.08. 22:54
null
Olaszország megverte Izraelt (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező olasz válogatott világbajnoki selejtező horvát válogatott izraeli válogatott
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének I-csoportjában Olaszország 5–4-re nyert Izrael vendégeként Debrecenben, míg az L jelű ötösben Horvátország 4–0-ra megverte Montenegrót, Feröer pedig 1–0-ra győzött Gibraltáron.

I-CSOPORT

Elcsattant néhány pofon az öltözőben. Ezt az olasz válogatott futballistái árulták el az Észtország elleni mérkőzés után, amelyen a szünetben még 0–0 volt az állás, ám 5–0-ra győzött a csapat, miután Gennaro Gattuso szövetségi kapitány „felrázta” a játékosokat. Hogy Debrecenben, az Izrael elleni vb-selejtezőn mi történt a félidőben, azt nem tudjuk, de Olaszország most sem kezdett jól. Egy szöglet után Gianluigi Donnarumma ütötte a saját kapujába a labdát, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, és érvénytelenítette a gólt. 

Az izraeliek azonban továbbra is veszélyesebbek voltak, és negyedóra elteltével meg is szerezték a vezetést. A tizenhatos jobb oldalától középre passzolt labdát Manuel Locatelli sodorta a saját kapujába (öngól). A félidő vége felé aztán majdnem javította a hibáját a Juventus középpályása, de a lécet találta telibe. Moise Kean viszont nem hibázott, így döntetlennel ért véget az első játékrész. 

Mozgalmasan indult a második félidő, előbb Dor Perec lőtt ballal, kapásból az olaszok kapujába, majd Moise Kean szerzett újabb gólt, nem sokkal később pedig egy szépségdíjas akció végén Matteo Politano szerezte meg a vezetést Olaszországnak. Giacomo Raspadori kettőre növelte az előnyt, s úgy tűnt, minden kérdés eldőlt, ám Izrael innen is visszajött, azonban Sandro Tonali 91. percben lőtt góljával nyertek az olaszok, s feljöttek a második helyre! Izrael–Olaszország 4–5

L-CSOPORT

Jóval közelebb állt a vendégcsapat a vezetés megszerzéséhez az első félidőben, majd a második játékrész közepén Samuel Chukwudi eltalálta a kapufát, négy perccel később viszont Martin Agnarsson már a kapuba helyezte a labdát, ami elég volt a győzelemhez. Feröer – akárcsak hazai pályán (2–1) – ismét egy góllal verte meg Gibraltárt. Gibraltár–Feröer 0–1

A két volt jugoszláv tagállam a függetlenedése óta még nem találkozott egymással válogatott mérkőzésen. Az első összecsapásnak a hibátlan horvátok voltak az esélyesei, akik a 35. percben meg is szerezték a vezetést, Kristijan Jakic a jobbösszekötő helyéről, 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Aztán emberhátrányba is kerültek a montenegróiak, Andrija Bulatovics a szünet előtt megkapta a második sárga lapját, majd a fordulás után megszületett a hazaiak második gólja, Andrej Kramaric közelről talált be. A meccs hajrájában végleg eldőlt a három pont sorsa, előbb Edvin Kucs öngóljával nőtt a különbség, majd a ráadás perceiben Ivan Perisic szerezte meg a 37. gólját a válogatottban. Horvátország–Montenegró 4–0

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
I-CSOPORT, 6. FORDULÓ
Izrael–Olaszország 4–5 (Locatelli 16. – öngól, Dor Perec 52., 90., Bastoni 87. – öngól, ill. Kean 40., 54., Politano 58., Raspadori 81., Tonali 90+1.)
Kedd, 20.45: Norvégia–Moldova, Oslo

     
I-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Norvégia

4

4

13–2

+1112
2. Olaszország

4

3

1

12–7

  +59
3. Izrael

5

3

2

15–11

  +49
4. Észtország

5

1

4

  5–13

  –83
5. Moldova

4

4

  2–14

–120

L-CSOPORT, 6. FORDULÓ
Gibraltár–Feröer 0–1 (Agnarsson 68.)
Horvátország–Montenegró 4–0 (Jakic 35., Kramaric 51., Kucs 85. – öngól, Perisic 90+2.)
Kiállítva: Bulatovics (42., Montenegró)

     
L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Horvátország

4

4

17–1

+1612
2. Csehország

5

4

1

11–6

+512
3. Feröer

5

2

3

4–5

–16
4. Montenegró

5

2

3

4–9

–56
5. Gibraltár

5

5

2–17

–150

 

 

vb 2026 foci vb extra vb-selejtező olasz válogatott világbajnoki selejtező horvát válogatott izraeli válogatott
Legfrissebb hírek

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Foci vb 2026
1 órája

Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt – véli a portugál szövetségi kapitány

Magyar válogatott
5 órája

Francisco Conceicao biztosan nem játszik a magyar válogatott ellen

Foci vb 2026
8 órája

A Bola: Szoboszlaitól és Varga Barnabástól tarthatnak legjobban Ronaldóék

Magyar válogatott
11 órája

Ki helyettesítse Sallait? Állítsa össze a portugálok elleni kezdőcsapatunkat!

Magyar válogatott
13 órája

Joao Janeiro: Budapesten a két továbbjutó csap össze

Foci vb 2026
16 órája

Wirtz szabadrúgásgólt lőtt, a németek javítottak a pozsonyi botlás után

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:56

Izrael nagykövete szerint a magyarországi stadionok fantasztikusak – válogatottjuk ismét hazánkban játszik

Foci vb 2026
2025.09.07. 21:16
Ezek is érdekelhetik