Bódog Tamás lövésecskéket, sprintecskéket és párharcocskákat látott

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion. 4043 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Gavrics (67.)

A talákozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője

– Huszonegy lövés, tíz eltalálta a kaput, mégsem szereztek gólt. Mi a véleménye erről?

– A legtöbb esetben ezek nem lövések, hanem lövésecskék voltak, mint ahogyan a sprintek is csak sprintecskék, a párharcok pedig párharcocskák. Ezzel együtt nem szólhatok egy rossz szót sem a csapatra, mindenki megpróbált mindent.

– Az volt a terv, hogy a meccs elejétől nyomást gyakorolnak az ETO-ra?

– Próbáltuk agresszívan nekimenni az ellenfélnek, ez meg is valósult, de ha nem szerzünk gólt, nehéz boldogulni. Összekapjuk magunkat, és Pakson igyekszünk javítani.

– Sérülés és eltiltás miatt új belső védőpárost kellett bevetnie. Mennyire elégedett Alaxai Áron és Temesvári Attila teljesítményével?

– Teljes mértékben. Temesvári Attila többet volt a levegőben, mint a földön, és Alaxai Áron is odaadóan küzdött. Mindig hangsúlyozom, a csapat nem csak tizenegy futballistából áll, a cseresorban lévőknek is nyomást kell gyakorolniuk a többiekre, és bizonyítaniuk az edzőnek, rosszul döntött, hogy nem ők játszanak. Ez a két fiatalember most élt az eséllyel, és bár ők sem teljesítettek hibátlanul, semmi sem múlt rajtuk.