Bódog Tamás lövésecskéket, sprintecskéket és párharcocskákat látott

2025.12.14. 11:50
Bódog Tamás (Fotó: Czinege Melinda)
Ahogy beszámoltunk róla, az ETO 1–0-s győzelmet aratott Nyíregyházán a labdarúgó NB I 17. fordulójában, így átvette a vezetést a bajnokságban. Így értékeltek a vezetőedzők.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion. 4043 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gavrics (67.)

A talákozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője

– Huszonegy lövés, tíz eltalálta a kaput, mégsem szereztek gólt. Mi a véleménye erről?     
– A legtöbb esetben ezek nem lövések, hanem lövésecskék voltak, mint ahogyan a sprintek is csak sprintecskék, a párharcok pedig párharcocskák. Ezzel együtt nem szólhatok egy rossz szót sem a csapatra, mindenki megpróbált mindent. 

– Az volt a terv, hogy a meccs elejétől nyomást gyakorolnak az ETO-ra?     
– Próbáltuk agresszívan nekimenni az ellenfélnek, ez meg is valósult, de ha nem szerzünk gólt, nehéz boldogulni. Összekapjuk magunkat, és Pakson igyekszünk javítani.

– Sérülés és eltiltás miatt új belső védőpárost kellett bevetnie. Mennyire elégedett Alaxai Áron és Temesvári Attila teljesítményével?     
– Teljes mértékben. Temesvári Attila többet volt a levegőben, mint a földön, és Alaxai Áron is odaadóan küzdött. Mindig hangsúlyozom, a csapat nem csak tizenegy futballistából áll, a cseresorban lévőknek is nyomást kell gyakorolniuk a többiekre, és bizonyítaniuk az edzőnek, rosszul döntött, hogy nem ők játszanak. Ez a két fiatalember most élt az eséllyel, és bár ők sem teljesítettek hibátlanul, semmi sem múlt rajtuk.

Labdarúgó NB I
23 órája

Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO

A győriek szerb támadója, Zseljko Gavrics sorozatban a negyedik bajnokiján talált be, a Nyíregyháza egymás után harmadszor szenvedett vereséget.

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– A meccs eleje a nyíregyháziaké volt. Erre reagálva min kellett változtatni?     
– Jobban oda kellett figyelnünk a hosszú indításokra, a bedobásokra, valamint a párharcok hatékonyságán is javítanunk kellett. Felvettük a kesztyűt, a saját stílusunkban kezdtünk el játszani, helyzeteket dolgoztunk ki. A második játékrészben pedig még intenzívebbé vált a játék, ez nekünk kedvezett, hiszen nagyobb területek nyíltak meg előttünk.

– Több poszton is versenyhelyzet van a csapaton belül. Immár ide sorolható a kapusoké is?     
– Samuel Petrásé volt ez a szerepkör a nyár óta, fejben talán kissé elfáradt. Megyeri Balázs a nyáron megsérült, aztán még két hónapot ki kellett hagynia, de mostanra felépült, úgy érzem, frissebb és motiváltabb, ezért kapta meg a lehetőséget. Élt vele.

– Ha nincs Nadim Benbuali-gól, jön Zseljko Gavrics, aki sorozatban a negyedik bajnokiján talált be. Mit lehet ehhez hozzáfűzni? És ahhoz, hogy vasárnap délutánig biztosan az élen állnak?     
– Remélem, minél tovább tudja húzni ezt a sorozatot. Ami pedig a helyezést illeti: még csak decembert írunk. Most az foglalkoztat, hogy tisztességesen felkészüljünk az idei utolsó mérkőzésünkre is.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC1795334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC1694334–17+1731
  3. Debreceni VSC1684425–20+528
  4. Puskás Akadémia1784524–21+328
  5. Paksi FC1676335–25+1027
  6. Kisvárda1672718–26–823
  7. Zalaegerszegi TE1664625–22+322
  8. MTK Budapest1762932–36–420
  9. Újpest FC1754825–31–619
10. Diósgyőri VTK1746724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika16321116–34–1811

 

Ezek is érdekelhetik