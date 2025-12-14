Bódog Tamás lövésecskéket, sprintecskéket és párharcocskákat látott
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion. 4043 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gavrics (67.)
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője
– Huszonegy lövés, tíz eltalálta a kaput, mégsem szereztek gólt. Mi a véleménye erről?
– A legtöbb esetben ezek nem lövések, hanem lövésecskék voltak, mint ahogyan a sprintek is csak sprintecskék, a párharcok pedig párharcocskák. Ezzel együtt nem szólhatok egy rossz szót sem a csapatra, mindenki megpróbált mindent.
– Az volt a terv, hogy a meccs elejétől nyomást gyakorolnak az ETO-ra?
– Próbáltuk agresszívan nekimenni az ellenfélnek, ez meg is valósult, de ha nem szerzünk gólt, nehéz boldogulni. Összekapjuk magunkat, és Pakson igyekszünk javítani.
– Sérülés és eltiltás miatt új belső védőpárost kellett bevetnie. Mennyire elégedett Alaxai Áron és Temesvári Attila teljesítményével?
– Teljes mértékben. Temesvári Attila többet volt a levegőben, mint a földön, és Alaxai Áron is odaadóan küzdött. Mindig hangsúlyozom, a csapat nem csak tizenegy futballistából áll, a cseresorban lévőknek is nyomást kell gyakorolniuk a többiekre, és bizonyítaniuk az edzőnek, rosszul döntött, hogy nem ők játszanak. Ez a két fiatalember most élt az eséllyel, és bár ők sem teljesítettek hibátlanul, semmi sem múlt rajtuk.
Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– A meccs eleje a nyíregyháziaké volt. Erre reagálva min kellett változtatni?
– Jobban oda kellett figyelnünk a hosszú indításokra, a bedobásokra, valamint a párharcok hatékonyságán is javítanunk kellett. Felvettük a kesztyűt, a saját stílusunkban kezdtünk el játszani, helyzeteket dolgoztunk ki. A második játékrészben pedig még intenzívebbé vált a játék, ez nekünk kedvezett, hiszen nagyobb területek nyíltak meg előttünk.
– Több poszton is versenyhelyzet van a csapaton belül. Immár ide sorolható a kapusoké is?
– Samuel Petrásé volt ez a szerepkör a nyár óta, fejben talán kissé elfáradt. Megyeri Balázs a nyáron megsérült, aztán még két hónapot ki kellett hagynia, de mostanra felépült, úgy érzem, frissebb és motiváltabb, ezért kapta meg a lehetőséget. Élt vele.
– Ha nincs Nadim Benbuali-gól, jön Zseljko Gavrics, aki sorozatban a negyedik bajnokiján talált be. Mit lehet ehhez hozzáfűzni? És ahhoz, hogy vasárnap délutánig biztosan az élen állnak?
– Remélem, minél tovább tudja húzni ezt a sorozatot. Ami pedig a helyezést illeti: még csak decembert írunk. Most az foglalkoztat, hogy tisztességesen felkészüljünk az idei utolsó mérkőzésünkre is.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
|16
|9
|4
|3
|34–17
|+17
|31
|3. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|4. Puskás Akadémia
|17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|5. Paksi FC
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|6. Kisvárda
|16
|7
|2
|7
|18–26
|–8
|23
|7. Zalaegerszegi TE
|16
|6
|4
|6
|25–22
|+3
|22
|8. MTK Budapest
|17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
|17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
|17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
|16
|3
|2
|11
|16–34
|–18
|11