Gary Anderson: Pimasz kis... Elmondtam neki, én mindig így játszom, fiam
Gary Anderson a döntő szettben 108 feletti átlaggal rukkolt elő, s nagy nehezen, de behúzta a meccset 3–2-re az egyébként jól játszó Adam Hunttal szemben. A meccs utáni nyilatkozatában aztán nem hagyta szó nélkül fiatalabb kollégája mentális hadviselését, amit a színfalakon belül mutatott be.
„Az első szünetben odajött és megkérdezte, mikor játszottam így utoljára? Mondtam neki, én mindig így játszom, fiam! Ilyen egyszerű. Pimasz kis... Arról beszélnek, mennyire fontos az elmejáték, pedig valószínűleg többet felejtettem már el a dartsról, mint amennyit ő valaha is tudni fog róla. Régóta dartsozom már, még mindig képes vagyok egy szetten belül 110-es átlagot dobni, szóval megy még ez...” – fogalmazott a skót legenda.
„Nem tudom, szándékos taktika volt-e ez a részéről, vagyis tudom, mit gondolok, de nem mondhatom ki, mert bajba kerülök. Csak dartsozni akarok. Ez nem atomfizika: dobsz a nyilaiddal, engeded a másikat is dobni, kiszállsz, ennyi. Ez a világ legkönnyebben játszható játéka” – tette hozzá Anderson, kitérve arra is, nem érti, amikor valaki „tíz percet” készül rá, hogy eldobja nyilait.
Gary Anderson nagyon megszenvedett a továbbjutásért a darts-vb-n
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
SZOMBATON
Jeffrey de Graaf (svéd, 86.88)–Paul Lim (szingapúri, 86.52) 1:3 (1–3, 3–1, 2–3, 2–3)
Wessel Nijman (holland, 31., 100.91)–Karel Sedlácek (cseh, 90.88) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)
Luke Humphries (angol, 2., 98.58)–Ted Evetts (angol, 85.66) 3:1 (3–0, 3–1, 1–3, 3–1)
Gabriel Clemens (német, 90.93)–Alex Spellman (amerikai, 83.58) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)
Mario Vandenbogaerde (belga, 87.87)–David Davies (walesi, 86.50) 0:3 (2–3, 0–3, 2–3)
Andrew Gilding (angol, 97.89)–Cam Crabtree (angol, 90.26) 3:1 (3–0, 3–0, 2–3, 3–0)
Luke Woodhouse (angol, 25., 90.22)–Boris Krcmar (horvát, 85.26) 3:1 (2–3, 3–0, 3–2, 3–1)
Gary Anderson (skót, 14., 95.20)–Adam Hunt (angol, 94.47) 3:2 (3–2, 2–3, 2–3, 3–1, 3–1)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK