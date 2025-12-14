Gary Anderson: Pimasz kis... Elmondtam neki, én mindig így játszom, fiam

Gary Anderson a döntő szettben 108 feletti átlaggal rukkolt elő, s nagy nehezen, de behúzta a meccset 3–2-re az egyébként jól játszó Adam Hunttal szemben. A meccs utáni nyilatkozatában aztán nem hagyta szó nélkül fiatalabb kollégája mentális hadviselését, amit a színfalakon belül mutatott be.

„Az első szünetben odajött és megkérdezte, mikor játszottam így utoljára? Mondtam neki, én mindig így játszom, fiam! Ilyen egyszerű. Pimasz kis... Arról beszélnek, mennyire fontos az elmejáték, pedig valószínűleg többet felejtettem már el a dartsról, mint amennyit ő valaha is tudni fog róla. Régóta dartsozom már, még mindig képes vagyok egy szetten belül 110-es átlagot dobni, szóval megy még ez...” – fogalmazott a skót legenda.

„Nem tudom, szándékos taktika volt-e ez a részéről, vagyis tudom, mit gondolok, de nem mondhatom ki, mert bajba kerülök. Csak dartsozni akarok. Ez nem atomfizika: dobsz a nyilaiddal, engeded a másikat is dobni, kiszállsz, ennyi. Ez a világ legkönnyebben játszható játéka” – tette hozzá Anderson, kitérve arra is, nem érti, amikor valaki „tíz percet” készül rá, hogy eldobja nyilait.