Fernando Mendoza kapta a Heisman-trófeát

2025.12.14. 13:07
Fernando Mendoza nyerte a Heisman-trófeát (Fotó: Getty Images)
egyetemi amerikaifutball-bajnokság NCAA egyetemi sport
Fernando Mendoza nyerte meg a legjobb egyetemi amerikaifutball-játékosnak járó Heisman-trófeát.

Az Indiana Hoosiers sportolója egyeteme első játékosa lett, aki megkapta a legnagyobb egyéni elismerést.

A 22 éves irányító hatalmas fölénnyel végzett a szavazás élén: 643 szakíró látta őt a legjobbnak, összesen 2362 pontot kapott. Mögötte a második Diego Pavia (irányító, Vanderbilt) 1435 ponttal zárt, a dobogó harmadik fokára Jeremiyah Love (futó, Notre Dame) került 719 ponttal.

Mendoza nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Hoosiers története során először első kiemelt lett az NCAA-ben. 2980 passzolt yarddal és 33 touchdownátadással zárt, továbbá volt hat futott TD-je is.


 

 

