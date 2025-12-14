Fernando Mendoza kapta a Heisman-trófeát

Az Indiana Hoosiers sportolója egyeteme első játékosa lett, aki megkapta a legnagyobb egyéni elismerést.

A 22 éves irányító hatalmas fölénnyel végzett a szavazás élén: 643 szakíró látta őt a legjobbnak, összesen 2362 pontot kapott. Mögötte a második Diego Pavia (irányító, Vanderbilt) 1435 ponttal zárt, a dobogó harmadik fokára Jeremiyah Love (futó, Notre Dame) került 719 ponttal.

Mendoza nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Hoosiers története során először első kiemelt lett az NCAA-ben. 2980 passzolt yarddal és 33 touchdownátadással zárt, továbbá volt hat futott TD-je is.

FERNANDO FLIPPIN' MENDOZA 🏆



Fernando Mendoza becomes Indiana’s first-ever Heisman Trophy winner 😤 pic.twitter.com/RiUegXp969 — ESPN (@espn) December 14, 2025



