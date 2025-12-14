Mezei futó Eb: Urbán Zita 65. lett

Győzött – címét megvédve – az olasz Nadia Battocletti. Másodikként a brit Megan Keith, harmadikként a török Yasemin Can futott a célba a 7470 méteres táv végén. A 31. mezei futó Eb-n az U23-as férfiak mezőnyében Karsai Gábor kilencedik lett úgy, hogy az 5960 méteres táv felénél rövid ideig az élen haladt. Az U20-asok 4450 métert futottak.

A magyar férfi csapat a 11. helyen végzett azzal, hogy Kalász Bertold a 17., Szabó Benjámin a 26., Szirbek Albert pedig a 90. helyen ért célba.

ATLÉTIKA

Mezei futó Európa-bajnokság, Lagoa (Portugália)

Férfi egyéni (7470 m)

1. Thierry Ndikumwenayo (Spanyolország) 22:05 perc

2. Jimmy Gressier (Franciaország) 22:08

3. Dominic Lokinyomo Lobalu (Svájc) 22:23

Férfi csapat

1. Spanyolország 16 pont

2. Írország 26

3. Franciaország 37

Női egyéni (7470)

1. Nadia Battocletti (Olaszország) 24:52 perc

2. Megan Keith (Nagy-Britannia) 25:07

3. Yasemin Can (Törökország) 25:13

...65. Urbán Zita 28:10

Női csapat

1. Belgium 16 pont

2. Nagy-Britannia 39

3. Franciaország 42