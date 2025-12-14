Nemzeti Sportrádió

Mezei futó Eb: Urbán Zita 65. lett

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 13:55
null
65. lett Urbán Zita (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Urbán Zita mezeifutó Európa-bajnokság mezeifutó Eb
Urbán Zita a 65. helyen végzett a portugáliai Lagoában rendezett mezei futó Európa-bajnokságon.

Győzött – címét megvédve – az olasz Nadia Battocletti. Másodikként a brit Megan Keith, harmadikként a török Yasemin Can futott a célba a 7470 méteres táv végén. A 31. mezei futó Eb-n az U23-as férfiak mezőnyében Karsai Gábor kilencedik lett úgy, hogy az 5960 méteres táv felénél rövid ideig az élen haladt. Az U20-asok 4450 métert futottak.

A magyar férfi csapat a 11. helyen végzett azzal, hogy Kalász Bertold a 17., Szabó Benjámin a 26., Szirbek Albert pedig a 90. helyen ért célba.

ATLÉTIKA
Mezei futó Európa-bajnokság, Lagoa (Portugália)
Férfi egyéni (7470 m)
1. Thierry Ndikumwenayo (Spanyolország) 22:05 perc
2. Jimmy Gressier (Franciaország) 22:08
3. Dominic Lokinyomo Lobalu (Svájc) 22:23
Férfi csapat
1. Spanyolország 16 pont
2. Írország 26
3. Franciaország 37
Női egyéni (7470)
1. Nadia Battocletti (Olaszország) 24:52 perc
2. Megan Keith (Nagy-Britannia) 25:07
3. Yasemin Can (Törökország) 25:13
...65. Urbán Zita 28:10
Női csapat
1. Belgium 16 pont
2. Nagy-Britannia 39
3. Franciaország 42

 

Urbán Zita mezeifutó Európa-bajnokság mezeifutó Eb
Legfrissebb hírek

A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Urbán Zita a mezeifutás magyar bajnoka

Atlétika
2025.11.15. 17:29

Atlétikai csapat Eb: a sprintereink húzták felfelé a magyar csapatot Madridban

Atlétika
2025.07.02. 10:31

Öt magyar indul a mezeifutó Európa-bajnokságon

Atlétika
2024.11.28. 18:39

Atlétika: az U23-as csúcsot futó Urbán Zita ott lenne a római Eb-n

Utánpótlássport
2024.05.14. 18:21

Atlétika: nem lesz idén mezeifutó Európa-bajnokság

Atlétika
2020.09.16. 12:09

Mezeifutó Eb: történelmi olasz diadal a férfiaknál

Egyéb egyéni
2012.12.09. 15:55

Mezeifutó Eb: az ír Britton megvédte címét a nőknél

Egyéb egyéni
2012.12.09. 14:20

Mezeifutó Eb: több csapat nem érkezett meg időben

Atlétika
2012.12.07. 13:54
Ezek is érdekelhetik