Mezei futó Eb: Urbán Zita 65. lett

Győzött – címét megvédve – az olasz Nadia Battocletti. Másodikként a brit Megan Keith, harmadikként a török Yasemin Can futott a célba a 7470 méteres táv végén. A 31. mezei futó Eb-n az U23-as férfiak mezőnyében Karsai Gábor kilencedik lett úgy, hogy az 5960 méteres táv felénél rövid ideig az élen haladt. Az U20-asok 4450 métert futottak.
A magyar férfi csapat a 11. helyen végzett azzal, hogy Kalász Bertold a 17., Szabó Benjámin a 26., Szirbek Albert pedig a 90. helyen ért célba.
ATLÉTIKA
Mezei futó Európa-bajnokság, Lagoa (Portugália)
Férfi egyéni (7470 m)
1. Thierry Ndikumwenayo (Spanyolország) 22:05 perc
2. Jimmy Gressier (Franciaország) 22:08
3. Dominic Lokinyomo Lobalu (Svájc) 22:23
Férfi csapat
1. Spanyolország 16 pont
2. Írország 26
3. Franciaország 37
Női egyéni (7470)
1. Nadia Battocletti (Olaszország) 24:52 perc
2. Megan Keith (Nagy-Britannia) 25:07
3. Yasemin Can (Törökország) 25:13
...65. Urbán Zita 28:10
Női csapat
1. Belgium 16 pont
2. Nagy-Britannia 39
3. Franciaország 42