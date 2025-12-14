NHL: másfél harmaddal a vége előtt még négygólos hátrányban volt, mégis nyert a Sharks

A Pittsburgh Penguins a második harmad 12. percében még 5–1-re vezetett, a Sharks azonban 5–5-re egyenlített, majd a hosszabbításban 6–5-re meg is nyerte a meccset.

A Nyugati konferenciát a Colorado Avalanche vezeti 23 sikerrel, míg a Keletiben a Carolina Hurricanes áll az élen összesen 20 győzelemmel.

JÉGKORONG,

NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Anaheim Ducks 4–1

Minnesota Wild–Ottawa Senators 3–2

Pittsburgh Penguins–San José Sharks 5–6 – h. u.

New York Islanders–Tampa Bay Lightning 3–2 – szétlövéssel

Colombus Blue Jackets–Vegas Golden Knights 2–3

New York Rangers–Montreal Canadiens 5–4 – h. u.

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 3–4

Toronto Maple Leafs–Edmonton Oilers 3–6

Winnipeg Jets–Washington Capitals 5–1

Chicago Blackhawks–Detroit Red Wings 0–4

Dallas Stars–Florida Panthers 0–4

Colorado Avalanche–Nashville Predators 4–2

Los Angeles Kings–Calgary Flames 1–2