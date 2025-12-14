NB I: Ferencvárosi TC–DVSC

♦ 1943 óta a 110. élvonalbeli összecsapásuk jön, az örökmérleg: 52 FTC-siker, 27 döntetlen, 30 Loki-győzelem. (Ebben az 1944–1945-ös félbeszakadt bajnokságban 2:1-es hazai győzelemmel végződő debreceni bajnoki is benne van).

♦ A forduló előtt harmadik debreceniek és a tabellát vezető ferencvárosiak az előző idényben 4–4 pontot gyűjtöttek egymás ellen, az NB I-es párharcuk előző 11 meccséből viszont csak 2 hozott debreceni diadalt, míg 7 a zöld-fehérek skerével végződött. A legutóbbi 2–0-ra nyerték meg a fővárosiak (1–0 és 3–0), egyaránt a Nagyerdei Stadionban.

♦ A Ferencváros vendégeként alig volt sikerélményük a debrecenieknek, az 55 alkalomból ugyanis 36 vereség és 14 döntetlen mellett csupán 5-ször tudtak győzni, 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2012-ben, majd 2023 májusában, amikor úgy nyertek 3–1-re Dzsudzsák Balázsék, hogy a zöld-fehéreknek már a kezdéskor biztos volt a bajnoki címük. Tavaly novemberben fordulatos meccsen úgy játszottak 2–2-t, hogy Gruber Zsombor a 85. percben egyenlített – a ferencvárosi támadó augusztusban Debrecenben is a hajrában (88. perc) talált be a Lokinak.

♦ Mivel az FTC csütörtökön 2–1-re legyőzte a skót Rangerst az Európa-ligában, bő másfél héten belül sorozatban a negyedik tétmeccsét nyerte meg. A hétvégi forduló előtt kétpontos előnnyel vezeti az NB I tabelláját a második helyen álló ETO előtt, így ha a győriek szombaton nem nyernek Nyíregyházán, Robbie Keane együttese a Debrecen vasárnapi legyőzésével már biztosan az élen telel, amire legutóbb 2022-ben volt példa.

♦ Az ősszel várakozáson felül teljesítő DVSC két nyertes bajnoki mérkőzés után veszített otthon a Puskás Akadémiával szemben (0–1), ez a széria már másodszor fordult elő vele az előző 6 forduló alatt.

♦ A Ferencváros alig több mint pontjai egyharmadát gyűjtötte be házigazdaként, 31-ből 11-et, a mérlege 3–2–3. A legutóbbi 4 hazai bajnokiján felváltva vesztett és nyert, ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene jönnie.

♦ A Loki továbbra is idegenben eredményesebb: 15 pontot zsebelt be házon kívül és csak 13-at otthon. A vendégmérlege 4–3–1, amellyel az élmezőnyben foglal helyet. A legutóbbi két meccse egyaránt 3–0-s eredményt hozott, csak amíg az MTK otthonában alulmaradt, addig Nyíregyházán nyerni tudott.