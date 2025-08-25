Kiütéses győzelemmel kezdte meg az Inter a bajnokságot

Alessandro Bastoni szerezte meg a vezetést az Internek: a 18. percben szépen csúsztatta a labdát fejjel a kapuba Nicolo Barella szöglete után. Érdekes statisztika: az öt legjobb európai bajnokságban Pascal Gross és Rodri mellett a 28 éves Barella az egyetlen a középpályások közül, aki a legutóbbi tíz bajnoki idény mindegyikében adott legalább egy gólpasszt (forrás: Opta).

Cristian Chivu csapata a 36. percben is megtalálta a rést a Torino védelmén, Petar Sucic passza után Marcus Thuram lőtte ki a jobb alsó sarkot.

A második félidőben sem lassított az Inter, Lautaro Martínez is betalált, valamint Thuram megszerezte a második gólját. A 67. percben Ange-Yoan Bonny is beállt játszani, a francia lőtte az ötödiket. A Torinónak még a szépítő találat sem jött össze, így az előző BL-kiírás döntőse az egész nyitó kör legnagyobb különbségű győzelmével kezdett.

SERIE A

1. FORDULÓ

Udinese–Hellas Verona 1–1 (Kristensen 53., ill. Serdar 73.)

Internazionale–Torino 5–0 (Bastoni 18., Thuram 36., 62., L. Martínez 52., Bonny 72.)

Korábban

Augusztus 23., szombat

Genoa–Lecce 0–0

Sassuolo–Napoli 0–2

Milan–Cremonese 1–2

Roma–Bologna 1–0

Augusztus 24., vasárnap

Cagliari–Fiorentina 1–1

Como–Lazio 2–0

Atalanta–Pisa 1–1

Juventus–Parma 2–0

