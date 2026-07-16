Nemzeti Sportrádió

Hétfőn vesznek végső búcsút Szántó Imrétől

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.16. 17:49
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Szántó Imre (1943–2026) (Fotó: Nemzeti Sport)
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gyász Szántó Imre temetés
Július 20-án, hétfőn vesznek végső búcsút Szántó Imre ökölvívó-mesteredzőtől (1943–2026), aki szerdán hunyt el hosszú betegség után.

Szántó Imre ökölvívó-mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa 82 esztendős korában hunyt el, búcsúztatását hétfőn 12 órától tartják a Kispesti Temető zsidó temetőrészében, zsidó vallási hagyományok szerint. A család tisztelettel kéri a búcsúztatáson megjelenőket, hogy a szertartás során a zsidó temetési hagyományokat és szokásokat tartsák tiszteletben – ennek megfelelően kérik a megjelenést, az öltözködést és a kegyelet lerovásának módját.

Öcsi bácsi szeptember 7-én lett volna 83 éves, a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.

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Az 1996-os olimpián nem véletlenül került a döntő után az ő nyakába is az arany, hiszen Kokó tudta, mit köszönhet az akkor már nemcsak kapitányi minőségében, hanem személyi edzőként is a felkészülését segítő mesternek.

 

 

gyász Szántó Imre temetés
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