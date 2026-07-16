Hétfőn vesznek végső búcsút Szántó Imrétől
Július 20-án, hétfőn vesznek végső búcsút Szántó Imre ökölvívó-mesteredzőtől (1943–2026), aki szerdán hunyt el hosszú betegség után.
Szántó Imre ökölvívó-mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa 82 esztendős korában hunyt el, búcsúztatását hétfőn 12 órától tartják a Kispesti Temető zsidó temetőrészében, zsidó vallási hagyományok szerint. A család tisztelettel kéri a búcsúztatáson megjelenőket, hogy a szertartás során a zsidó temetési hagyományokat és szokásokat tartsák tiszteletben – ennek megfelelően kérik a megjelenést, az öltözködést és a kegyelet lerovásának módját.
Öcsi bácsi szeptember 7-én lett volna 83 éves, a Magyar Ökölvívók Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.
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