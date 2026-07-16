Nemzeti Sportrádió

Csenterics után újabb magyar kapus kötött ki a Méridánál – hivatalos

M. B.M. B.
2026.07.16. 17:03
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Fotó: FB/Mérida AD
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Újpest Mérida Mérida AD Juhász Bence
A spanyol labdarúgás harmadik vonalában (Primera RFEF) érdekelt AD Mérida a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette az Újpest 20 éves kapusát, Juhász Bencét.

Az extremadurai klub kivásárlási opciót is beépített a szerződésbe, így nincs kőbe vésve, hogy Juhász csak egy idényt tölt majd Spanyolországban.

Mint ismert, a Mérida tavaly nyáron a szintén kapus Csenterics Adriánt vette kölcsön az MTK-tól, s annyira elégedettek voltak a 21 éves játékos produkciójával, hogy a szezon végén aktiválták a kivásárlási opciót. 

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Csenterics Adrián az elmúlt idényt még kölcsönben töltötte a méridai csapatnál.

 

 

Újpest Mérida Mérida AD Juhász Bence
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