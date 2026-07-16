Csenterics után újabb magyar kapus kötött ki a Méridánál – hivatalos
A spanyol labdarúgás harmadik vonalában (Primera RFEF) érdekelt AD Mérida a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette az Újpest 20 éves kapusát, Juhász Bencét.
Az extremadurai klub kivásárlási opciót is beépített a szerződésbe, így nincs kőbe vésve, hogy Juhász csak egy idényt tölt majd Spanyolországban.
Mint ismert, a Mérida tavaly nyáron a szintén kapus Csenterics Adriánt vette kölcsön az MTK-tól, s annyira elégedettek voltak a 21 éves játékos produkciójával, hogy a szezon végén aktiválták a kivásárlási opciót.
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