Csenterics után újabb magyar kapus kötött ki a Méridánál – hivatalos

Az extremadurai klub kivásárlási opciót is beépített a szerződésbe, így nincs kőbe vésve, hogy Juhász csak egy idényt tölt majd Spanyolországban.

Mint ismert, a Mérida tavaly nyáron a szintén kapus Csenterics Adriánt vette kölcsön az MTK-tól, s annyira elégedettek voltak a 21 éves játékos produkciójával, hogy a szezon végén aktiválták a kivásárlási opciót.