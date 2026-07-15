Tíz nyíregyházi gongszó búcsúztatta Szántó Imrét

A szorítóban a tavaszi, brazíliai világkupán döntőt bokszoló Kuhta Vladiszlava kezdett, és a 60 kilós csepeli lány a hazai ringben is bizonyította, hogy megérett a nagyobb feladatokra, a kőszegi Finesz Kamilla ellen másfél percet sem töltött a szorítóban. Kuhtának persze a nehéz meccsen továbbjutó honvédos Dobos Rebeka ellen vélhetően egy fokozattal több kell majd.

A férfiak a legnépesebb súlycsoportokban húztak kesztyűt szerdán – a 65, a 70 és a 75 kg az a kategória, ahol már az előcsatározások is megtöltik a programot. Így például a középsúly címvédőjének, a miskolci Mester Somának is jelenése volt az első napon – egy éve Tatabányán az elődöntőben megsérülő U23-as Európa-bajnok, Gémes Levente ellen nem jött össze a súlycsoportrangadó, Nyíregyházán összejöhet! De ehhez lesz néhány szava Cservenka Róbertnek vagy éppen Oroyovwe Isaacnak is, a 75 kg nem az a kategória, ahol a bunyósok ölébe hullanak az érmek.

A 103. Papp László országos bajnokságra benevező 131 bunyósból végül 107 mérlegelt, a magyar szövetség kifejezetten figyelt arra, hogy akárki ne húzhasson kesztyűt, ezzel is garantálva az ob alapminőségét. A verseny csütörtökön 11 órától monstre műsorral folytatódik, ekkor már valamennyi meccsen az érem lesz a tét – a küzdelmek a MÖSZ YouTube-csatornáján folyamatosan élőben is követhetők, a döntőket szombaton rendezik.