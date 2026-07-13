Vb 2026: nyomozás indult Jayden Adams halálának ügyében

„A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított azok után, hogy szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak” – áll a hatóság közleményében, amelyből kiderül, hogy a holttestet szombaton délelőtt találták meg a város Schotsche Kloof nevű negyedében. További részleteket azonban továbbra sem tudni. Gayton McKenzie dél-afrikai sportminiszter megkérte a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy amíg a hatóságok nyomoznak, viselkedjenek együttérzően és ne találgassanak Jayden Adams halálának okáról.

A Mamelodi Sundowns középpályása a dél-afrikai válogatott mindhárom csoportmérkőzésén játszott a jelenleg is zajló világbajnokságon, vagyis elévülhetetlen érdemei voltak, hogy csapata négy ponttal a második helyen továbbjutott. A játékos ebben az időszakban értesült nagymamája haláláról, ezért a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett összecsapáson már nem lépett pályára a társházigazda Kanada ellen.

A kilencszeres válogatott futballista a klubjával idén megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját.