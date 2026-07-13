Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: nyomozás indult Jayden Adams halálának ügyében

2026.07.13. 13:51
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jayden Adams gyász Dél-Afrika vizsgálat
Nyomozást indított a helyi rendőrség Jayden Adams halálának ügyében, miután a dél-afrikai labdarúgó-válogatott játékosát hétvégén holtan találták egy fokvárosi ingatlanban.

„A fokvárosi rendőrség vizsgálatot indított azok után, hogy szombaton egy 25 éves férfi holttestére bukkantak” – áll a hatóság közleményében, amelyből kiderül, hogy a holttestet szombaton délelőtt találták meg a város Schotsche Kloof nevű negyedében. További részleteket azonban továbbra sem tudni. Gayton McKenzie dél-afrikai sportminiszter megkérte a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy amíg a hatóságok nyomoznak, viselkedjenek együttérzően és ne találgassanak Jayden Adams halálának okáról. 

A Mamelodi Sundowns középpályása a dél-afrikai válogatott mindhárom csoportmérkőzésén játszott a jelenleg is zajló világbajnokságon, vagyis elévülhetetlen érdemei voltak, hogy csapata négy ponttal a második helyen továbbjutott. A játékos ebben az időszakban értesült nagymamája haláláról, ezért a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett összecsapáson már nem lépett pályára a társházigazda Kanada ellen.

A kilencszeres válogatott futballista a klubjával idén megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jayden Adams gyász Dél-Afrika vizsgálat
Legfrissebb hírek

A rekordok világbajnoksága: így jutottunk el az elődöntőkig

Foci vb 2026
24 perce

Ez (is) állhat a portugál kudarc hátterében?

Foci vb 2026
1 órája

100 meccs után: rekordok, botrányok, meglepetések világbajnoksága – a vége mégis sosem látott papírforma

Foci vb 2026
1 órája

Haaland nem sokkal marad el Vozinhától az „Instagram-versenyben”

Foci vb 2026
1 órája

Nem egyszerű beérni a németeket az elődöntőket tekintve

Foci vb 2026
2 órája

Kapusedzőjét köszöntötte a francia válogatott

Foci vb 2026
3 órája

Mbappé kontra Yamal – két futballvilág találkozik az elődöntőben

Foci vb 2026
3 órája

Murat Yakint dögösnek tartják a hölgyszurkolók

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik