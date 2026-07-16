Tour de France: bukás után Merlier-győzelem a sprintben

Korábbi Formula–1-es helyszínen startoltak csütörtökön a Francia körverseny kerékpárosai, a Circuit Nevers Magny-Cours-on 1991 és 2008 között tartották a Francia nagydíjat. Michael Schumacher 2004-es pályacsúcsa nem dőlt meg a lassú rajt alatt, a ringet elhagyva kezdődhetett csak meg az igazi küzdelem a 179.1 kilométeres sík etapon – először a szökésért. Baptiste Veistroffer még murvára is lehajtott az aszfaltról; első próbálkozása még nem járt sikerrel, a második azonban már igen. A Tour nem hivatalos „szökőcsászára” harmadik alkalommal került be a nap szökésébe az idei körön, hamar kétperces előnyt alakított ki.

A gyorsasági részhajráért járó legtöbb pontot ő gyűjtötte be, a mezőnyből a zöld trikós Mads Pedersent és Jasper Philipsent érdekelte leginkább a hajrá. Úgy tűnt, előbbi szabálytalanul sprintelt, amikor nem a saját sávjában haladt, ám a zsűrikocsiból csak figyelmeztetés érkezett. Időközben az ég is leszakadt, jócskán kijutott a kerékpárosoknak a csapadékból, de a zápor nem tartott soká, rövidesen már napsütésben szelték a kilométereket a kerékpárosok.

Veistroffer mellé mintegy hetven kilométer erejéig csatlakoztak hárman, majd a Lotto versenyzője magára maradt. Nagyon nem engedte el a főmezőny, 35 kilométerrel a vége előtt mozgolódtak elöl néhányan, a francia szökevényt rövidesen be is érte ez a csoport. Nagyobb előny nem alakult ki, összezárt a peloton, ám meg nem nyugodott, sorra jöttek az újabb és újabb támadások, különösen aktív szerepet vállalt magára a Lidl-Trek csapata. Az amerikai bajnok Quinn Simmons még arra is figyelt, hogy az út szélén szurkoló édesapjával pacsizzon menet közben.

Tizenkét kilométer volt hátra, amikor Pedersen begyújtotta a rakétákat, de azonnal reagáltak rá. A tíz kilométeres kapu alatt Max Walker is rápróbálkozott, azonban őt sem hagyták meglépni. Rendeződhettek tehát a sprintvonatok, az NSN abban a tudatban vezethetett fel Biniam Girmaynak, hogy az eritreai adott esetben le is veheti a zöldet Pedersenről. Az Alpecin és a Decathlon egy körforgalomban választott rossz ívet, a kialakult időkülönbség eltüntetése felesleges energiát emésztett fel tőlük. A veszélyes kanyarokat bukásmentesen vészelte át a mezőny, jöhetett a mindent eldöntő hajrá…

…hatalmas lendülettel érkezett az Alpecin az egy kilométeres kapu alatt. A nagy igyekezetben a Caja Rural sprintere, Fernando Gaviria esett el, mire beindult a láncreakció, két Lotto-versenyző fejjel bukott előre. Az élen maradók közül Tim Merlier jött középen és nyert végül simán, a belga kerékpáros már a harmadik szakaszgyőzelménél tart. „Itt a feleségem és gyermekem, extra motivációt jelentett, így különleges ez a győzelem. A rádióm nem működött, de nem szenvedtem most annyira, mint a korábbi napokban” – értékelt Merlier, aki tavasszal a Tour de Hongrie-n is három etapot nyert meg.

A megkülönböztető trikók nem cseréltek gazdát, pénteken Dole és Belfort között az idei Tour leghosszabb szakasza vár a kerékpárosokra.

113. TOUR DE FRANCE

12. szakasz (Circuit Nevers Magny-Cours–Chalon-sur-Saone, 179.1 km): 1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 3:38:53 óra, 2. Kooij (holland, Decathlon) a. i., 3. Philipsen (belga, Alpecin) a. i., …51. Pogacar (szlovén, UAE) a. i.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 43:04:01 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 3:36 perc hátrány, 3. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:06 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 357 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 317, 3. Philipsen 311.

A hegyi pontverseny állása: 1. Tadej Pogacar 42 pont, 2. (pöttyös trikóban) Vingegaard 27, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 19.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Juan Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 43:08:23 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 13 másodperc h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 46 mp h.

A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 129:12:10 óra, 2. UAE 24:46 p h., 3. Visma 40:08 p h.