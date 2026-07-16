Vb 2026: sérülésekkel és előállításokkal járó összetűzések voltak Argentína több városában

A dél-amerikai országban több százezren követték figyelemmel a nagyobb városokban az Atlantában történteket, majd ünnepelték a döntőbe jutást a kora reggeli órákig. Az összetűzések többségét az eredményezte, hogy a mérkőzést követően a rendőrök szerették volna feloszlatni a jellemzően a városok frekventált helyszínein ünneplő drukkereket.

A Buenos Aires-i obeliszknél csak incidensről számoltak be a rendőrök, sérülésről és előállításról nem – ellentétben az ország más városaival.

Mar del Plata belvárosában legalább három ember sérült meg, közülük ketten a magasból zuhantak le – egyikük jelzőlámpára, másikuk emlékműre mászott fel –, míg Bahía Blancában legalább öten sérültek meg, utóbbiak feltételezhetően verekedésben. Córdobában – ahol több mint 70 ezren gyűltek össze egy bevásárlóközpont közelében – összecsapások törtek ki a szurkolók, valamint a feloszlatásuk érdekében vízágyút és könnygázt is bevető biztonsági erők között. A tartomány illetékeseinek közlése szerint különféle bűncselekmények – például a köztulajdon megrongálása – miatt legalább tíz embert állítottak elő. A rendőrök hasonló incidensekről számoltak be Tucumán, Santa Cruz és Mendoza tartományok több városában, a helyi sajtó beszámolói alapján legalább 40 embert tartóztattak le, a sérültek száma pedig elérte a több tucatot, közöttük 14 rendőr volt.

A háromszoros vb-aranyérmes (1978, 1986, 2022) argentin válogatott a vasárnapi döntőben az Európa-bajnoki címvédő, 2010-ben világbajnok spanyolokkal találkozik New York egyik elővárosában, East Rutherfordban közép-európai idő szerint 21 órától.