Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: sérülésekkel és előállításokkal járó összetűzések voltak Argentína több városában

2026.07.16. 18:05
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Buenos Airesben nyugodtabban telt az este, onnan nem érkeztek sérültekről hírek (Fotó: Getty Images)
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Argentína több városában sérülésekkel és előállításokkal járó összetűzések voltak azt követően, hogy szerdán a címvédő argentin labdarúgó-válogatott a világbajnokság elődöntőjében 2–1-re legyőzte az angol csapatot.

A dél-amerikai országban több százezren követték figyelemmel a nagyobb városokban az Atlantában történteket, majd ünnepelték a döntőbe jutást a kora reggeli órákig. Az összetűzések többségét az eredményezte, hogy a mérkőzést követően a rendőrök szerették volna feloszlatni a jellemzően a városok frekventált helyszínein ünneplő drukkereket.

A Buenos Aires-i obeliszknél csak incidensről számoltak be a rendőrök, sérülésről és előállításról nem – ellentétben az ország más városaival.

Mar del Plata belvárosában legalább három ember sérült meg, közülük ketten a magasból zuhantak le – egyikük jelzőlámpára, másikuk emlékműre mászott fel –, míg Bahía Blancában legalább öten sérültek meg, utóbbiak feltételezhetően verekedésben. Córdobában – ahol több mint 70 ezren gyűltek össze egy bevásárlóközpont közelében – összecsapások törtek ki a szurkolók, valamint a feloszlatásuk érdekében vízágyút és könnygázt is bevető biztonsági erők között. A tartomány illetékeseinek közlése szerint különféle bűncselekmények – például a köztulajdon megrongálása – miatt legalább tíz embert állítottak elő. A rendőrök hasonló incidensekről számoltak be Tucumán, Santa Cruz és Mendoza tartományok több városában, a helyi sajtó beszámolói alapján legalább 40 embert tartóztattak le, a sérültek száma pedig elérte a több tucatot, közöttük 14 rendőr volt.

A háromszoros vb-aranyérmes (1978, 1986, 2022) argentin válogatott a vasárnapi döntőben az Európa-bajnoki címvédő, 2010-ben világbajnok spanyolokkal találkozik New York egyik elővárosában, East Rutherfordban közép-európai idő szerint 21 órától.

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Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

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