Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: Lenny Joseph a Ferencváros kezdőcsapatában a Vojvodina elleni visszavágón

R. D. P.R. D. P.
2026.07.16. 19:11
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Lenny Joseph ott van a hazaiak támadósorában (Fotó: Ferencvárosi TC/Facebook)
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kezdőcsapatok Vojvodina Európa-liga Ferencváros
Egygólos előnyből készülhetett a Vojvodina elleni visszavágóra a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában érdekelt. Borbély Balázs egyetlen változtatása a múlt héthez képest, hogy Lisztes Krisztián helyett a világbajnokságot megjárt Lenny Joseph kezd.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Ferencváros: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
Vojvodina: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics, Djakovac, Petrovics – Szukacsev, Vukanovics, Zukics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

Az első mérkőzés összefoglalója ide kattintva olvasható.

 

kezdőcsapatok Vojvodina Európa-liga Ferencváros
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