El-selejtező: Lenny Joseph a Ferencváros kezdőcsapatában a Vojvodina elleni visszavágón

Egygólos előnyből készülhetett a Vojvodina elleni visszavágóra a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában érdekelt. Borbély Balázs egyetlen változtatása a múlt héthez képest, hogy Lisztes Krisztián helyett a világbajnokságot megjárt Lenny Joseph kezd.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Ferencváros: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, N. Keita, Corbu – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

Vojvodina: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics, Djakovac, Petrovics – Szukacsev, Vukanovics, Zukics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga Az első mérkőzés összefoglalója ide kattintva olvasható.