Nemzeti Sportrádió

Újabb tag mondott le az MTSZ elnökségi tagságáról

M. B.M. B.
2026.07.16. 19:00
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Fotó: ugytudjuk.hu
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Szombati-Serfőző Eszter MTSZ Magyar Tenisz Szövetség
A sajtónak eljuttatott hivatalos közleményben jelezte Szombati-Serfőző Eszter, hogy lemondott a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) elnökségi tagságáról. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

„Hosszas mérlegelés után, az elmúlt hetekben számos tagszervezettel, klubvezetővel és a magyar teniszélet szereplőivel, köztük szülőkkel is lefolytatott beszélgetést követően, ezúton tájékoztatom a Magyar Tenisz Szövetség tagságát és a nyilvánosságot, hogy a mai nappal, azaz 2026. július 16-án lemondtam a Magyar Tenisz Szövetség elnökségében betöltött tisztségemről. A beszélgetések, találkozások egyértelművé tették számomra, hogy a sportág jelenlegi helyzetében a legfontosabb feladat egy olyan új vezetés felállítása, amely teljes felhatalmazással kezdheti meg a munkáját. Megújulásra van szükségünk annak érdekében, hogy új célokkal új lendület vezesse útján a magyar tenisztársadalmat, annak szakmai bázisát és mindazokat, akikre büszkék lehetünk, akik nap mint nap ütőt ragadnak és a pályán bizonyítanak. Egy új mérkőzés, egy új szett, egy új game vár ránk, de hiszem, hogy minden apró előrelépés egy újabb pontot jelent majd az eredménytáblán. A megújulás olykor nehéz, de közös erővel, megfontolt döntésekkel, békében sikeres jövőt építhetünk. Lemondásommal ezt a folyamatot kívánom segíteni. Köszönöm az elmúlt időszakban kapott bizalmat, büszke vagyok rá, hogy képviselhettem mindazt, ami gyerekkorom óta meghatározza a mindennapjaimat. A jövőben is minden erőmmel a magyar tenisz fejlődését kívánom szolgálni, bármilyen szerepkörben is tehetem azt.”

Szombati-Serfőző a Lázár János távozásával május végén megüresedett elnöki székre pályázó Kosztoványi Roland után a második elnökségi tag, aki lemond a posztjáról – az MTSZ kilencfős elnöksége további három lemondás után lenne határozatképtelen. 

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Szombati-Serfőző Eszter MTSZ Magyar Tenisz Szövetség
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