Franciaországban kezdi a Nemzetek Európai Kupája-idényt a hokiválogatott

Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközy Tamás-emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője.

Majoross Gergely szövetségi kapitány elit-világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze, a Sárközy-tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe.

„A Nemzetek Európai Kupája hasonló kihívások elé fog állítani minket, mint tavaly, és láthattuk, hogy ez elég jelentős kihívás – mondta Majoross Gergely. – Igyekszünk majd egyensúlyozni az összeállításainkkal, mert fontos lenne, hogy több győzelmet arassunk. Nyilván nem mindenáron, mert lényeges az is, hogy a fiatalabb játékosok is meg tudják mutatni magukat ezen a szinten. Emellett arra is figyelünk, hogy akik nagy terhelést kapnak a klubjaikban, vagy idősebb játékosok, azok valamikor szusszanni is tudjanak.”

A szövetségi kapitány hozzátette, nem fognak mindent beáldozni az eredményért, de hangsúlyos lesz, hogy a győzelem-vereség mutató jobb legyen, mint legutóbb volt.

„Kétségtelen az is, abba az irányba kell haladnunk, hogy minél több A-csoportos ellenféllel vívott mérkőzésünk legyen, és természetesen minél több ilyen van, annál valószínűtlenebb a számszerűsíthető siker. Ugyanakkor a Nemzetek Európai Kupája sokat fejleszt minket” – fogalmazott.

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA 2026–2027

A MAGYAR VÁLOGATOTT ELLENFELEI

November 2–8-i hét (Franciaország): Franciaország, Norvégia, Szlovénia

December 7–13-i hét (Magyarország): Franciaország, Lengyelország, Ukrajna

Február 8–14-i hét (Norvégia): Ausztria, Dánia, Norvégia