Nemzeti Sportrádió

Franciaországban kezdi a Nemzetek Európai Kupája-idényt a hokiválogatott

2026.07.16. 18:41
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Kemény mérkőzések várnak majd a magyar válogatottra (Fotó: Kovács Péter)
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Nemzetek Európai Kupája magyar férfi jégkorong-válogatott Majoross Gergely
Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európai Kupája-idényt a magyar férfi jégkorong-válogatott.

Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközy Tamás-emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője.

Majoross Gergely szövetségi kapitány elit-világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze, a Sárközy-tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe.

„A Nemzetek Európai Kupája hasonló kihívások elé fog állítani minket, mint tavaly, és láthattuk, hogy ez elég jelentős kihívás – mondta Majoross Gergely.Igyekszünk majd egyensúlyozni az összeállításainkkal, mert fontos lenne, hogy több győzelmet arassunk. Nyilván nem mindenáron, mert lényeges az is, hogy a fiatalabb játékosok is meg tudják mutatni magukat ezen a szinten. Emellett arra is figyelünk, hogy akik nagy terhelést kapnak a klubjaikban, vagy idősebb játékosok, azok valamikor szusszanni is tudjanak.”

A szövetségi kapitány hozzátette, nem fognak mindent beáldozni az eredményért, de hangsúlyos lesz, hogy a győzelem-vereség mutató jobb legyen, mint legutóbb volt.

„Kétségtelen az is, abba az irányba kell haladnunk, hogy minél több A-csoportos ellenféllel vívott mérkőzésünk legyen, és természetesen minél több ilyen van, annál valószínűtlenebb a számszerűsíthető siker. Ugyanakkor a Nemzetek Európai Kupája sokat fejleszt minket” – fogalmazott.

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA 2026–2027
A MAGYAR VÁLOGATOTT ELLENFELEI
November 2–8-i hét (Franciaország): Franciaország, Norvégia, Szlovénia
December 7–13-i hét (Magyarország): Franciaország, Lengyelország, Ukrajna
Február 8–14-i hét (Norvégia): Ausztria, Dánia, Norvégia

 

Nemzetek Európai Kupája magyar férfi jégkorong-válogatott Majoross Gergely
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