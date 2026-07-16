Nemzeti Sportrádió

„Egymillióból egy az esélye...” – a fürdetős kép készítője Messiről és Yamalról

R. D. P.R. D. P.
2026.07.16. 17:14
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2007-ben senki nem gondolta volna, hogy legendás lesz ez a fotó... (Fotó: Diario Sport/Joan Monfort)
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Lamine Yamal Lionel Messi foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott argentin labdarúgó-válogatott fürdés fotó
Különleges történet kapcsolja össze Lionel Messit és Lamine Yamalt: a két futballista már 2007 decemberében „találkozott”, amikor a későbbi nyolcszoros aranylabdás még csak 20 éves volt, a spanyol válogatott jelenlegi sztárja pedig mindössze öt hónapos csecsemő. A legendássá vált fényképen Messi éppen fürdeti a kis Yamalt, aki most vasárnap, a spanyol–argentin világbajnoki döntőben először lép pályára ellene.

A fénykép Joan Monfort katalán fotós munkája, aki a Barcelona alapítványának és a Sport napilapnak a közös jótékonysági naptárához készítette a képsorozatot. A kezdeményezés keretében minden évben a Barcelona játékosait gyermekekkel együtt fotózták, a naptár bevételét pedig az UNICEF és más katalóniai jótékonysági szervezetek kapták.

„Nehéz felvétel volt, megizzadtam érte” – idézte fel Monfort a The Athleticnek. Elmondása szerint Messi akkoriban rendkívül visszahúzódó volt, ezért eleinte kissé feszélyezettnek érezte magát, amikor egy számára teljesen ismeretlen kisbabát kellett a vízzel teli műanyag kádban megfürdetnie.

„Kezdetben alig volt köztük kapcsolat, de fokozatosan feloldódtak, végül nagyon jó kép született” – mondta a fotós, aki szerint Yamal édesanyja, Sheila Ebana sokat segített abban, hogy a kisfiú nyugodt maradjon a fotózás alatt.

A felvételek hosszú évekre feledésbe merültek, egészen a 2024-es Európa-bajnokságig, amikor Lamine Yamal édesapja, Mounir Nasraoui megosztotta őket a közösségi médiában. A képek pillanatok alatt bejárták a világot.

„Akkoriban senki sem gondolta volna, hogy ez a kisbaba, Lamine Yamal ilyen híres lesz, ahogy azt sem lehetett tudni, hogy Messi minden idők egyik legnagyobb játékosává válik. A sorsnak különös szerepe van az ilyen történetekben” – fogalmazott Monfort.

A fotó készítésekor, 2007-ben Messi még pályafutása elején járt Barcelonában. Bár már két bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert, a Ronaldinhóval, Samuel Eto'óval, Xavival, Andrés Iniestával, Carles Puyollal és Thierry Henryval felálló sztárcsapatban még feltörekvő fiatalnak számított.

Monfort arra is emlékeztetett, hogy Yamal családja mintegy 40 kilométert utazott Mataróból a Camp Nouhoz a fotózás kedvéért, majd hosszasan vártak, mire minden elkészült. Néhány évvel később ugyanezt az utat már rendszeresen megtette a kis Lamine, miután 2014-ben csatlakozott a Barcelona akadémiájához, a La Masiához.

Yamal fejlődése azóta elképesztő volt: 15 évesen bemutatkozott a spanyol élvonalban, 16 évesen már a válogatottban is pályára lépett, kulcsszerepet játszott a 2024-es Európa-bajnoki győzelemben, jelenleg pedig a Barcelona legendás 10-es mezét viseli – azt a számot, amelyet korábban Messi tett ikonikussá.

A fotós szerint szinte felfoghatatlan, hogy a két főszereplő most világbajnoki döntőben találkozik egymással.

„Egymillióból egy az esélye annak, hogy ilyesmi megtörténjen. Olyan, mintha megnyertük volna a lottót” – mondta Monfort, aki ma is sportfotósként dolgozik. Elárulta, amikor 2024-ben újra előkerült a kép, egy korábbi kollégája küldte át neki azzal a kérdéssel, valóban ő készítette-e.

„Megkérdeztem, ki az a kisbaba. Erre csak nevetett, és azt mondta: »Lamine, Lamine.« Ez lett életem messze leghíresebb fotója. Ha Lamine Yamal tovább fejlődik, ez a kép még ikonikusabbá válik.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
Június 19., vasárnap
21.00: Spanyolország–Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Lamine Yamal Lionel Messi foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott argentin labdarúgó-válogatott fürdés fotó
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