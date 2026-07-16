Az új jelszó Párizsban: a végtelenbe és tovább!

BELÜGYE(SE)K

Szem előtt volt a Lille középső középpályása, Ajjub Buaddi, de neki alaposan felverte az árát a számára jólsikerült világbajnokság, bőven 50 millió euró fölött kell fizetni érte – az AS Monaco hasonló összegeket remél a Folarin Balogun, Maghnes Akliouche támadókettősért, nyilván külön-külön. Nem mellesleg a PSG így tudná gyengíteni a hazai riválisait is. Utóbbiért francia lapok szerint a PSG egy 35 milliós ajánlattal nyitott, de az ASM éppen kétszer ennyit kér, miközben Akliouche már rábólintott a leendő fizetésére.

A neves francia újságíró, Fabrice Hawkins értesülései szerint hosszabbítottak a fővárosiak Fabián Ruizzal, miként Senny Mayuluval, ezért nem igazol ezen a nyáron középpályást a PSG.

A nagy nyári célpont? (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

NYITOTT SZEMMEL

Ha kell még egy kapus, sokak szerint a parmai Szuzuki Zion lesz az, sőt a La Gazzetta dello Sport szerint ez a transzfer már sikerrel lezárt akta. Ha már Parma: a PSG szemmel tartja a 22 esztendős középhátvédet, Alessandro Circatit is, miként a Werder Bremen 19 éves védőjét, Karim Coulibalyt, aki valósággal berobbant a Bundesligába az előző idényben.

Nem egyszerű a PSG dolga (sem): a nemzetközi szinten viszonylag ismeretlen tiniért, Yan Diomandéért a Liverpool a Sport Bild értesülései szerint tett egy konkrét, 80+20 millió eurós ajánlatot, de tekintettel a párizsiak és a két manchesteri gigász érdeklődésére a lipcseiek ragaszkodnak egy minimum 130 millió eurós csomaghoz. Ferran Torresnek jövő lejár a szerződése, mint említettük, a Sport szerint 40-50 millióért elengedhetik most. Plusz aláírási pénz, ügynökök, ügyvédek, adó.

Elindult…

Il faut être aujourd’hui un joueur sans ambition pour refuser de rejoindre mon club. — Dr. Ndzana (@NdzanaEden95) June 1, 2026

Nem egyszerű a szurkolók és a transzferológusok élete sem: amikor arról olvasnak, hogy egy bolgár ügynök barátja elárulta, hogy Kvarachelia egyik barátja, aki ismeri a sportigazgató, Luís Campos egy barátját, a városba érkezett, hogy tárgyaljon az orosz középpályás, Alekszek Batrakov (Lokomotiv Moszkva) ügyéről, akkor…. akkor ideje lezárni a cikkünket.

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Legalábbis annak átigazolási részét, mert érdemes megnézni itt is, hogyan áll anyagilag a PSG. Nyilván jól, bár olyan ez, mint az iskolai vetélkedő, amikor nem az számít, milyen arcossággal álltunk elő fél szemmel a lányokra sandítva, hanem az, hogy ki hitte el ezeket: ma már az UEFA pénzügyi szakemberei döntenek, hogy mennyire „valid” egy-egy pénzügyi mérleg, amelyet nem javíthat már a katari varrólányok egyesületének 200 millió eurós adománya. Nem lesz több „Pénz Sejk-Germain”, de nem is kell már a felfújt költségvetés!

Nyilván a tavalyi rekordbevételeket is sikerül idén felülmúlni (a Nike a minap jelentette be, hogy ezentúl nem évi 60, hanem évi 100 millió euróval szponzorálja a klubot), legutóbb nem is a 837 millió eurós bevétel volt a csoda, hanem az, hogy a költségeket 92 millióval csökkentették – ugyanakkor még így is veszteségesek lettek, de 60 után már csak 40 millióval csúsztak a vonal alá. Az összadósság közelít a 300 millió euróhoz, a bevételek 82 százaléka ment el bérekre 2024-ben, ez fenntarthatatlan volt, de ez 2025-re ez 64 százalékra javult, ami már közelít a nemzetközi standardokhoz. Valamivel 850 millió fölé fog nőni az idei bevételi oldal, ugyanakkor mint a Le Monde megjegyzi, akkora már a PSG hazai fölénye (34-szer gazdagabbak, mint a legszegényebb Ligue 1-es klubok, a Le Havre és az Angers, négyszer többet keresnek, mint az Olympique Marseille), hogy a TV-s jogokért egyre kevesebbet fizetnek a francia és nemzetközi médiacégek. Kellenes gondok, mint a BL-ben: miután az ember elérte az összes célját, egyre nehezebb új kihívásokat találni, és előbb-utóbb minden uralkodó megérzi a korona súlyát.

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ANGERS SCO

ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen)

Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens)

Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)

TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kv., 18 000 000), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szl.)

Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)

AJ AUXERRE

ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000), Danny Namaso (FC Porto, kv., 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)

Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)

TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, i.)

Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)

STADE BREST 29

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)

TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, i.)

Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt ), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)

LE HAVRE AC

ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv.)

TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szl.), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (szl.), Abdoulaye Touré (szl.)

Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)

FC LE MANS

ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)

RC LENS

ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlechti.)

Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)

TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (szl.), Malang Sarr (szl.)

Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk)

Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)

LOSC LILLE

ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)

TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.)

FC LORIENT

ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)

Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)

TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (szl.), Darlin Yongwa (szl.)

Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)

OLYMPIQUE LYON

ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B)

Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)

TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)

Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)

OLYMPIQUE MARSEILLE

ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)

Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)

TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (szl.)

Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)

AS MONACO

ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)

Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)

TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)

PARIS FC

ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 18 000 000),

Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)

TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.)

Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)

OGC NICE

ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.)

Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)

TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult)

Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.)

Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)

TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000)

Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional)

FC STADE RENNES

ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)

Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)

TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.)

Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)

RC STRASBOURG ALSACE

ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)

TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.)

Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)

FC TOULOUSE

ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (szl.), Frank Magri (szl.), Djibril Sidibé (szl.)

Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)

ESTAC TROYES

ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.)

Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)

TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.)

Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

FC NANTES

ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.)

Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)

TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (szl.)

Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)

FC METZ

ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.)

Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)

TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (szl.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.)

Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)