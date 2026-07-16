Nemzeti Sportrádió

Különleges molinóval ünnepelve üzentek az argentinok Anglia legyőzése után

B. A. P.B. A. P.
2026.07.16. 00:34
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Az argentinok a meccs után is odaszúrták Angliának (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Anglia hiába vezetett Argentína ellen, a címvédő a hajrában hét perc alatt fordított, ezzel bejutott a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A győzelem után Argentína egy különleges feliratú zászlóval ünnepelt.

A mérkőzés után az argentin játékosok ahhoz a kapuhoz mentek, ahova a két gólt szerezték, és ami mögött az argentin szurkolók ültek. Az ünneplést szokás Lionel Messi vezette. 

Eleinte a játékosok a szurkolókkal együtt énekeltek, majd előkerült egy „Las Malvinas son Argentinas”, azaz „a Falkland-szigetek Argentínáé” feliratú molinó.

A FIFA ugyan bejelentette, hogy tilos a labdarúgáshoz nem tartozó üzeneteket mutatni, de a szurkolóknak mégis sikerült bevinni, a játékosok pedig kiszúrták ezt. Megjelent egy másik molinó is, amelyen a Falkland-szigetek körvonalai látszódtak, majd az „egy perc csend a halott Anglia miatt” szövegű dalt énekeltek a szurkolók, ehhez aztán a labdarúgók is csatlakoztak. 

A Falkland-szigeteket 1982-ben megszállta Argentína, majd kéthónapos háborút követően Egyesült Királyság nyert, de a dél-amerikaiak azóta sem ismerik el, hogy a terület a britekhez tartozik.

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Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

 

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