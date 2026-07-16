Különleges molinóval ünnepelve üzentek az argentinok Anglia legyőzése után

A mérkőzés után az argentin játékosok ahhoz a kapuhoz mentek, ahova a két gólt szerezték, és ami mögött az argentin szurkolók ültek. Az ünneplést szokás Lionel Messi vezette.

Eleinte a játékosok a szurkolókkal együtt énekeltek, majd előkerült egy „Las Malvinas son Argentinas”, azaz „a Falkland-szigetek Argentínáé” feliratú molinó.

A FIFA ugyan bejelentette, hogy tilos a labdarúgáshoz nem tartozó üzeneteket mutatni, de a szurkolóknak mégis sikerült bevinni, a játékosok pedig kiszúrták ezt. Megjelent egy másik molinó is, amelyen a Falkland-szigetek körvonalai látszódtak, majd az „egy perc csend a halott Anglia miatt” szövegű dalt énekeltek a szurkolók, ehhez aztán a labdarúgók is csatlakoztak.

A Falkland-szigeteket 1982-ben megszállta Argentína, majd kéthónapos háborút követően Egyesült Királyság nyert, de a dél-amerikaiak azóta sem ismerik el, hogy a terület a britekhez tartozik.