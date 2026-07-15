Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a Bundesliga első kapusgóljának szerzője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.15. 10:36
Manfred Manglitz (sötét mezben) egy 1965-ös mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Manfred Manglitz gyász Bundesliga
Gyászol a német labdarúgás, életének 87. évében elhunyt Manfred Manglitz, korábbi válogatott kapus.

A kölni születésű Manfred Manglitz Leverkusenben kezdte felnőtt pályafutását, majd a Bundesligában a duisburgi Meidericher SV-ban mutatkozott be.

1969-ig szolgálta a duisburgiakat, majd két évet Kölnben védett, pályafutása során a bajnokságban egyszer, a Német Kupában háromszor lett ezüstérmes. 1965 és 1970 között négyszer védett a nyugatnémet válogatottban, 1970-ben nem játszó kerettag volt a vb-bronzérmes csapatban.

Manglitz történelmet írt azzal, hogy ő lett a Bundesliga történetének első kapusa, aki gólt szerzett, 1967-ben a Mönchengladbach hálóját vette be tizenegyesből. 1971-ben belekeveredett egy vesztegetési botrányba, ami után örökös eltiltást kapott a német szövetségtől. Bár 1974-ben amnesztiát kapott, már csak alacsonyabb osztályban tért vissza a pályára.

Pályafutása befejezése után Spanyolországban élt, éttermet vezetett. Rövid betegség után hétfőn hunyt el.

 

Manfred Manglitz gyász Bundesliga
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