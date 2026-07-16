Nemzeti Sportrádió

Újabb fejezetekkel bővült a mosonmagyaróvári licencügy

J. B. J. B.
2026.07.16. 17:05
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Első fokon nem kapott licencet az NB I-re az MKC (Fotó: Dömötör Csaba)
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Mosonmagyaróvár női kézilabda Mosonmagyaróvári KC
A mosonmagyaróvári polgármester és a Movaréna Kft. ügyvezetője is kiadott egy-egy közleményt, a városvezető szerint július 9-ig nem tudott a klub és a csarnok közötti szerződés megszűnéséről, az ügyvezető dokumentumokkal bizonyította, hogy ő szólt.

 

Nem nyugszanak a kedélyek Mosonmagyaróváron, a Movaréna Kft. ügyvezetőjének sajtótájékoztatása után a város polgármestere is kiadott egy közleményt. Szabó Miklós szerint politikai furkósbottá vált a kézilabdaklub, és Drescher Ottó ügyvezető nem reagált a megkereséseire.

„A pénzügyi nehézségről kapott korábbi jelzések alapján én többször arra buzdítottam a feleket, hogy egyezzenek meg. A két fél közötti bérleti szerződés felmondásáról július 9-én Gáspár Botond klubelnöktől értesültem, aki elmondta, hogy napok óta nem éri el Dreschert. Én is többször, sikertelenül hívtam őt, majd sms-ben arra kértem, fogadja Gáspár hívását és jussanak egyezségre. Ő a kereséseimre máig sem reagált” – írta a polgármester.

Ezt nem hagyta szó nélkül Drescher Ottó, az ügyvezető szerkesztőségünknek megküldött levelében jelezte, a polgármester hónapokkal korábban tudott az MKC szerződésének felmondásáról.

„A rendelkezésemre álló hivatalos dokumentumok egyértelműen igazolják, hogy már 2026 februárjában hivatalos levélben tájékoztattam Szabó Miklós polgármestert az MKC felhalmozott tartozásairól, a kialakult pénzügyi helyzetről, valamint arról, hogy amennyiben a tartozás rendezése nem történik meg, a bérleti szerződés felmondása elkerülhetetlenné válhat.

Mivel a helyzet ezt követően sem rendeződött, 2026 májusában újabb hivatalos levélben tájékoztattam a polgármestert arról, hogy a Movaréna Kft. az MKC-val fennálló bérleti szerződést felmondta. Ebben a levélben egyúttal az önkormányzat segítségét is kértem annak érdekében, hogy közösen sikerüljön rendezni a kialakult helyzetet és megőrizni az Aréna működését. Ezekre a hivatalos megkeresésekre érdemi válasz nem érkezett. A polgármester nyilatkozata ezért ellentmond a dokumentált tényeknek” – írta Drescher.

 

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