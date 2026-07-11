Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a labdarúgó, akinek közvetve a sárga és piros lapokat köszönhetjük

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.11. 17:40
Antonio Ratínt (balra) kiállították az Anglia elleni negyeddöntőn (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Antonio Rattín gyász Argentína
A Boca Juniors labdarúgócsapata a hivatalos felületein jelentette be, hogy 89 éves korában szombaton elhunyt Antonio Rattín, a klub legendás játékosa.

Antonio Rattín 1956 és 1970 között erősítette a Boca Juniorst, amely az egyetlen csapata volt felnőttpályafutása során. 1959 és 1969 között 34 alkalommal viselte a válogatott mezét.

Rattín 1962-ben és 1966-ban is ott volt az argentin válogatottal a vb-n, utóbbin csapatkapitánya is volt a csapatnak. A dél-amerikaiak a negyeddöntőig jutottak, ahol az angolok ellen 1:0-ra elveszített mérkőzésen Rattínt reklamálásért kiállította Rudolf Kreitlein, a nyugatnémet játékvezető. Az argentin játékos azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát, ezért a rendőröknek kellett lekísérniük onnan.

Rattín esete utóbb fontos újítást vezetett be a futballban: a következő vb-től a játékvezetők már piros lapot mutattak fel a kiállított játékosoknak.

 

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