Ökölvívás: Kovács Richárd nem indul a Bocskai-emlékversenyen, visszavonult

2026.03.16. 11:25
Kovács Richárd visszavonult, nem láthatjuk a Bocskai-emlékversenyen (Fotó: Kovács Péter)
Bocskai István emlékverseny Kovács István Kovács Richárd Hámori Luca
A teljes magyar élmezőny szorítóba lép a kedden kezdődő 70. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen, az olimpiai ötödik Kovács Richárd kivételével, aki a visszavonulás mellett döntött – árulta el Kovács István, a magyar szövetség elnöke hétfőn az M4 Sporton.

A versenyzőként olimpiai, illetve profi és amatőr világbajnok Kovács István, a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke a Nemzeti Sporthíradóban a szombatig tartó debreceni Bocskai István-emlékversenyről és az azt négy nappal követő Papp László 100 emléknapról beszélt, kitérve az Európa-bajnoki és Európai Játékok-bronzérmes Kovács Richárdra, aki úgy határozott, búcsút int a sportágnak.

„A párizsi olimpia után nem sokkal megműtötték az egyik vállát, majd fél évre rá a másikat is meg kellett műteni, így pedig nagyon hosszú időt kihagyott. Mi közben természetesen ugyanúgy támogattuk mintha versenyzett volna, de aztán eltelt egy év, és vártuk tőle a választ, hogy hogyan tovább. A válasz aztán az volt, hogy sajnos nem tudja, nem akarja folytatni a pályafutását” – mondta a szövetség elnöke, hangsúlyozva, hogy az olimpiai ötödik helyezett Kovács Richárdon kívül a többi magyar élversenyző, így a világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp és szintén ötkarikás ötödik Hámori Luca is indul a Bocskain. „Luca most tért haza az Egyesült Államokból, és egy nagyon komoly felkészülésen van túl. Kíváncsi vagyok, az ottani munka mennyit tett hozzá az egyébként is jó formában lévő Hámori Luca teljesítményéhez.”

Kovács István beszélt a március 25-én sorra kerülő Papp 100 gálaestről is, melyen a magyar ökölvívás legnagyobb csillaga, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László előtt tisztelegnek a legendás sportoló 100. születésnapja alkalmából. Az elnök elárulta, hogy a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban sorra kerülő eseményre rengeteg programmal készülnek. Bokszgála is színesíti az estét, melyen mások mellett Hámori Luca vagy Szaka István első profi meccsét vívja majd. Itt iktatják be a márciusban alapított Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokának első tagjait, az egyik ruhamárka pedig egy különleges divatbemutatót tart majd – Kovács István szavai szerint „Papp László brandjével” -, lesz még tánc és zenei produkció is. Az esemény regisztrációhoz kötött és csupán 650 vendéget tud vendégül látni a MOSZ a Testnevelési Egyetem sportcsarnokában, ám az elnök arra biztat minden érdeklődőt, hogy látogasson ki a helyszínre jövő szerdán, mert az előtérben és a csarnokon kívül is lesznek programok.

 

