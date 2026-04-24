Gyász: labdarúgóedző vesztette életét a győri kerékpáros balesetben

„Halálos közúti közlekedési baleset történt április 23-án 16 óra 30 perc körül Győr külterületén, a 83-as számú főút és a Királyszéki út kereszteződésében” – írta a rendőrség a hivatalos felületein.

A halálos kimenetelű baleset áldozata egy Győr-Moson-Sopron vármegyében ismert labdarúgóedző volt – közölte a Kisalföld. Kovács Zsolt többek között az ETO korosztályos csapatainál volt edző, de trénerként dolgozott Abdán, Ménfőcsanakon, Gyirmóton, Nyúlon, a DAC-nál és Győrszentivánon is.

A vármegyei hírportál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat arról adott tájékoztatást, hogy „egy 60 év körüli férfi a baleset következtében sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette”.