Gyász: labdarúgóedző vesztette életét a győri kerékpáros balesetben

T. Z.
2026.04.24. 16:12
Kovács Zsolt (Fotó: Nyúl SE/Facebook)
Győr halálos baleset gyász Kovács István
Csütörtök délután elütöttek egy kerékpárost a 83-as úton Győrben, a Tesco áruházhoz közeli, Ménfőcsanak felé kanyarodó útszakaszon. A rendőrség tájékoztatása szerint a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Azóta kiderült, hogy a halálos baleset áldozata Kovács Zsolt labdarúgóedző volt.

„Halálos közúti közlekedési baleset történt április 23-án 16 óra 30 perc körül Győr külterületén, a 83-as számú főút és a Királyszéki út kereszteződésében” – írta a rendőrség a hivatalos felületein.

A halálos kimenetelű baleset áldozata egy Győr-Moson-Sopron vármegyében ismert labdarúgóedző volt – közölte a Kisalföld. Kovács Zsolt többek között az ETO korosztályos csapatainál volt edző, de trénerként dolgozott Abdán, Ménfőcsanakon, Gyirmóton, Nyúlon, a DAC-nál és Győrszentivánon is.

A vármegyei hírportál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat arról adott tájékoztatást, hogy „egy 60 év körüli férfi a baleset következtében sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette”.

 

