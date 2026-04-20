Nemzeti Sportrádió

Ökölvívó-vk: kilenc magyar a brazil ringben

L. P. I.L. P. I.
2026.04.20. 09:55
Szaka István (Fotó: Török Attila)
Címkék
ökölvívás Szaka István Hámori Luca
A brazíliai Foz de Iguacuban kilenc magyarral kezdődik világkupaverseny, amely az év eddigi legkeményebb erőpróbája.

A SZEPTEMBERI SZÓFIAI EB lesz 2026 fő versenye, de még az ottani kiemelést is befolyásolja, ki miként áll a World Boxing világranglistáján, az pedig éppen az olyan viadalok alapján áll össze, mint a brazíliai.

A  brazil-argentin-paraguayi hármas határnál fekvő, a világörökség részét képező Foz do Iguacuban április 20. és 26. között bokszolnak előreláthatólag 55 ország bunyósai, Magyarországot kilencen képviselik, akik már napok óta Brazíliában dolgoznak a nemzetközi edzőtáborban.

Szaka István, Kuhta Vlagyiszlava, Hámori Luca és Szira Zsófia révén négy magyar aranyérem született a 70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékversenyen, Debrecenben – mindannyian ott lesznek a brazíliai vk-viadalon is, hozzájuk csatlakozott Szeleczki Lilla, Lakotár Hanna, Virbán Gábor, Kovács Kruzitó és Akilov Pilip.

A brazilokon és a mieinken kívül az elmúlt napokban további húsz nemzet legjobbjai is a helyszínen táboroztak, így kesztyűpartnerekben nem volt hiány.

„Nem szeretném megjósolni, mi fog történni a ringben, hiszen az ökölvívásban bármit eldönthet egy »eldobott« ütés is, de a legjobb tudásom szerint akarok teljesíteni és úgy kijönni a szorítóból, hogy mindent kiadtam magamból. Nagyon várom, hogy elkezdődjön a verseny és megtudjam, ki lesz az első áldozatom” – mondta felkészülés végén az 50 kilós Szaka István.     

 

 

