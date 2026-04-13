Áprilisban shotokan Eb-nek, májusban a Bornemissza Emlékversenynek ad otthont Eger

„A szövetség elmúlt 16 hónapja számomra és az elnökség számára megmutatta, hogy a tradíciókat nagyon fontos ápolni, kiemelt jelentőséggel kezelni. Így volt ez a 70. Bocskai Emlékverseny tekintetében és most a 75. Bornemissza Emlékverseny esetében is” – jelentette ki Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) elnöke hétfőn az Egerben tartott sajtótájékoztatón, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy két rangos nemzetközi sporteseménynek ad otthont a közeljövőben a város. Áprilisban a shotokan karate Európa-bajnokságra kerül sor, május végén pedig a Bornemissza Gergely nemzetközi ökölvívó versenyt rendezik meg a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

Kovács István elmondta, tavaly közel 20 országból több mint 500 résztvevő érkezett a Bornemissza Emlékversenyre, s az idei még nagyobb létszámú lesz.

„Ez egy megkerülhetetlen verseny ebben a korosztályban. Itt a közelben nincsen olyan verseny, mint az egri, Európát valószínűleg le fogjuk tudni tarolni, s akár a tengeren túlról is érkezhetnek hozzánk nagy csapatok. Különösen azért, mert az idei év világversenye itt lesz Európában, s a tengerentúliak felmérhetik a körülményeket” – emelte ki a MÖSZ elnöke.

Kovács István közölte, az ötnapos versenyt két szorítóban rendezik, s még így is feszített lesz a menetrend. A döntőkre május 30-án kerül sor.

Juhász Ferenc, a shotokan karate (SKDUN) stílusszövetség magyarországi elnöke, az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője elmondta: a verseny hét küzdőtéren zajlik, 1000 karatés vesz rajta részt 22 országból, hetven nemzetközi bíró működik közre, és végig online Facebook-adás lesz az eseményről.

A szövetség nevében köszönetet mondott Eger önkormányzatának az ötmillió forintos támogatásért, mert, mint jelezte, enélkül nem tudták volna megszervezni ezt a nagyszabású Európa-bajnokságot. Szólt arról is, hogy a Magyar Karate Szövetség hét kiemelt bázisának egyike az egri egyesület.

Vágner Ákos, Eger polgármestere hangsúlyozta: Eger sportvárosként nemcsak eredményeivel, hanem közösségépítő erejével is kiemelkedik. Hangsúlyozta, hogy a két nemzetközi esemény a város hírnevét öregbíti, és bizonyítja, hogy Eger alkalmas nagy léptékű sportesemények megrendezésére.

Hozzátette: az önkormányzat idén 374 millió forintot fordít sportcélokra, 36 sportszervezet támogatásával.