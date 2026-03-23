Hámori Luca úgy érzi, látszott a houstoni felkészülés a teljesítményén

Az olimpiai ötödik helyezett bokszoló komoly reményekkel utazott a texasi nagyvárosba, ahol elmondása szerint minden várakozását felülmúlták a Mike Tyson és Evander Hollyfield korábbi trénerével végzett közös edzések.

„Nagyon magabiztosan vágtam neki a Bocskainak, mert az az öt hét Amerikában nagyon jól sikerült. Egyúttal nagyon vártam, hogy versenyen tudjam kamatoztatni azt a tudást, amit ott szereztem meg. Nagyon örülök, hogy Debrecenben mindez sikerült és mérkőzésről mérkőzésre jobban tudtam teljesíteni” – fogalmazott az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a Bocskain 65 kilogrammban aranyérmes Hámori, aki elmondása szerint előzetesen kicsit tartott a közös munkától Shieldsszel, de a kiváló szakember pozitív meglepetés volt a számára. – „Az elején kicsit aggódtam, de nagyon jól ment a közös munka. Az volt a legpozitívabb a számomra, hogy elfogadta azt, hogy kész bokszoló vagyok, nem akart teljesen megváltoztatni.”

Hámori kiemelte, a neves edző hagyta, hogy kibontakozzon, megmutassa a tudását és ahhoz igyekezett hozzátenni a tanácsaival. Mint mondta, védekezésben adott neki egy-két nagyon hasznos instrukciót, támadásban pedig néhány olyan kombinációt tanított, ami érzése szerint nagyot lendített a bokszán.

Hámori Luca idén elsősorban a szeptemberi Európa-bajnokságra koncentrál, de több más versenyen is indul, szerdán pedig profiként debütál azon a gálán, amelyen a hazai szövetség a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóra emlékezik születésének századik évfordulója alkalmából a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az este során Hámori bosnyák riválissal csap majd össze.

„Mindig nyitott vagyok az új dolgokra, ezért igent mondtam a profi mérkőzésre. A riválisomat nem ismerem, de ha ezen a meccsen is sikerül az Amerikában tanultakat kamatoztatni, akkor szerintem nem lehet gond” – mondta, hozzátéve, hogy természetesen a jövőben is elsősorban az amatőr bokszra koncentrál és a célja, hogy a Los Angeles-i olimpián jól szerepeljen.