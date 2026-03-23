Nemzeti Sportrádió

Hámori Luca úgy érzi, látszott a houstoni felkészülés a teljesítményén

2026.03.23. 14:05
Hámorinak már a Bocskain meghozta a sikert az amerikai felkészülés (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
ökölvívás Bocskai emlékverseny Hámori Luca
Hámori Luca úgy érzi, a múlt heti Bocskai ökölvívó emlékversenyen már látszott annak az öthetes munkának az eredménye, amit Houstonban végzett el a közelmúltban a legendás Ronnie Shields irányításával.

Az olimpiai ötödik helyezett bokszoló komoly reményekkel utazott a texasi nagyvárosba, ahol elmondása szerint minden várakozását felülmúlták a Mike Tyson és Evander Hollyfield korábbi trénerével végzett közös edzések.

„Nagyon magabiztosan vágtam neki a Bocskainak, mert az az öt hét Amerikában nagyon jól sikerült. Egyúttal nagyon vártam, hogy versenyen tudjam kamatoztatni azt a tudást, amit ott szereztem meg. Nagyon örülök, hogy Debrecenben mindez sikerült és mérkőzésről mérkőzésre jobban tudtam teljesíteni” – fogalmazott az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a Bocskain 65 kilogrammban aranyérmes Hámori, aki elmondása szerint előzetesen kicsit tartott a közös munkától Shieldsszel, de a kiváló szakember pozitív meglepetés volt a számára. – „Az elején kicsit aggódtam, de nagyon jól ment a közös munka. Az volt a legpozitívabb a számomra, hogy elfogadta azt, hogy kész bokszoló vagyok, nem akart teljesen megváltoztatni.”

Hámori kiemelte, a neves edző hagyta, hogy kibontakozzon, megmutassa a tudását és ahhoz igyekezett hozzátenni a tanácsaival. Mint mondta, védekezésben adott neki egy-két nagyon hasznos instrukciót, támadásban pedig néhány olyan kombinációt tanított, ami érzése szerint nagyot lendített a bokszán.

Hámori Luca idén elsősorban a szeptemberi Európa-bajnokságra koncentrál, de több más versenyen is indul, szerdán pedig profiként debütál azon a gálán, amelyen a hazai szövetség a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóra emlékezik születésének századik évfordulója alkalmából a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az este során Hámori bosnyák riválissal csap majd össze.

„Mindig nyitott vagyok az új dolgokra, ezért igent mondtam a profi mérkőzésre. A riválisomat nem ismerem, de ha ezen a meccsen is sikerül az Amerikában tanultakat kamatoztatni, akkor szerintem nem lehet gond” – mondta, hozzátéve, hogy természetesen a jövőben is elsősorban az amatőr bokszra koncentrál és a célja, hogy a Los Angeles-i olimpián jól szerepeljen.

 

ökölvívás Bocskai emlékverseny Hámori Luca
Legfrissebb hírek

Négy arany maradt a hazai ringben a Bocskai István-emlékversenyen

Ökölvívás
2026.03.21. 19:55

Bocskai István-emlékverseny: magyar arany? Majd szombaton!

Ökölvívás
2026.03.20. 20:00

Bocskai István Emlékverseny: Hámori Lucának másfél menet is elég volt

Ökölvívás
2026.03.19. 22:15

Bocskai István Emlékverseny: Virbán Gábor ukrán ökölvívót verve a dobogón

Ökölvívás
2026.03.18. 22:23

Debrecenben végre elkezdődött a bokszszezon!

Ökölvívás
2026.03.17. 21:58

Ökölvívás: Kovács Richárd nem indul a Bocskai-emlékversenyen, visszavonult

Ökölvívás
2026.03.16. 11:25

Ökölvívás: összesen két győzelem jutott a magyar ifistáknak Bangkokban

Utánpótlássport
2026.03.14. 15:35

Hámori Luca világsztárokkal készült Amerikában

Ökölvívás
2026.03.04. 16:44
Ezek is érdekelhetik