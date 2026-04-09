Kovács István bekerült a nyári világbajnokság játékvezetői keretébe – hivatalos

A 48 csapatos, észak-amerikai viadalra összesen 52 játékvezetőt, 88 partjelzőt, illetve 30 VAR-játékvezetőt nevezett a FIFA vonatkozó testülete. Ennek a keretnek a tagja a romániai magyar Kovács István is (aki szerdán a Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntőn dirigált, de ő vezette a Bajnokok Ligája tavalyi döntőjét is), akit parjtelzőként Tunyogi Ferencz, illetve Mihai Marica segít majd.

Kovács a 2022-es, katari tornán is ott volt, de csak tartalék játékvezetőként működött közre.

A játékvezetők kerete egyébként rendkívül színes, lesz például mauritániai, trinidadi, szomáliai és nicaraguai közreműködője is a tornának. Érdekesség még, hogy a katari kettőhöz képest idén már csak egy spanyol játékvezető fúj a világbajnokságon. A 2022-es tornán Mateu Lahoz és Jesús Gil Manzano képviselte az ibériaiakat, míg idén csak Alejandro Hernández Hernández kap lehetőséget a FIFA-tól. Hazánkból legutóbb 2010-ben utazott játékvezető világbajnokságra, a dél-afrikai tornán Kassai Viktor három mérkőzésen (így a spanyol–német elődöntőn is) bíráskodott.

