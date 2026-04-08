A szabálytalanság, amely után Kovács István kiállította Cubarsít a Barcelona–Atlético BL-negyeddöntőben

CS. M.
2026.04.08. 22:07
Kovács István kiállította Cubarsít (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Bajnokok Ligája Pau Cubarsí Atletico Madrid Kovács István
Pau Cubarsít a 44. percben kiállította Kovács István játékvezető a Barcelona–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján. Mutatjuk, miért! A meccset végül a madridiak nyerték 2–0-ra.

 

A katalánok fiatal spanyol belső védője, Pau Cubarsí a 44. percben buktatta az ellenfél vezetőedző, Diego Simeone fiát, Giulianót, amit követően Kovács István játékvezető előbb sárga lapot mutatott fel a vétkesnek.

Ekkor jött a VAR, amely kihívta a magyar bírót, aki piros lapra módosította ítéletét. A lassításokból egyértelmű volt, hogy gólhelyzetbe került volna az argentin szélső, ha nincs a szabálytalanság.

AZ ESET!

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) 2–0 (1–0)
Párizs, Parc des Princes. Vezette: José Sánchez (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué (I Kang In, 78.), O. Dembélé (L. Hernández, 88.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Liverpool: Mamardasvili – I. Konaté, Van Dijk, J. Gomez – J. Frimpong (Nyoni, 90+1.), Szoboszlai (C. Jones, 78.), Gravenberch, A. Mac Allister, Kerkez (Robertson, 78.) – Wirtz (Gakpo, 78.), Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Doué (11.), Kvarachelia (65.)
A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik Liverpoolban.

 

FC Barcelona Bajnokok Ligája Pau Cubarsí Atletico Madrid Kovács István
„Az Anfielden nem csak tizenegyen leszünk” – Szoboszlai Dominik bízik a Liverpool fordításában

Bajnokok Ligája
15 perce

„Szomorú” – a PSG-játékosok nem elégedettek, szerintük jobban ki kellett volna tömniük a Liverpoolt

Bajnokok Ligája
40 perce

Két gólt lőtt a PSG a Liverpoolnak, Szoboszlaiék igen nehéz helyzetből várhatják a hazai visszavágót

Bajnokok Ligája
1 órája

Ez nem a La Liga: az Atlético két góllal nyert Barcelonában a BL-negyeddöntő első mérkőzésén

Bajnokok Ligája
1 órája

Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban a PSG elleni BL-negyeddöntő odavágóján

Bajnokok Ligája
4 órája

Lapos mérkőzés is lehet kifejezetten érdekes a spanyol párharcban

Bajnokok Ligája
10 órája

Vitinha: Nem mi vagyunk az egyértelmű esélyesek

Bajnokok Ligája
11 órája

Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

Bajnokok Ligája
11 órája
Ezek is érdekelhetik