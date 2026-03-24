Kovács István: A Papp László 100 túlmutat egy sportrendezvényen

Önbizalommal várják a magyarok a profi bemutatkozást

Profi ökölvívógálát rendeznek a háromszoros olimpiai bajnok, Papp László 100. születésnapja alkalmából a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A programban a legjobb magyar amatőrök is bemutatkoznak hivatásosként.

A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden idők legnagyobb magyar ökölvívója, a háromszoros olimpiai bajnok, a hivatásosok között Európa-bajnok Papp László 100. születésnapja alkalmából nagyszabású gálát rendez a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában. A szerda esti program 19 órakor kezdődik, de már 14 órától nyitva a központ.

Hét profi mérkőzést rendeznek szerda este, köztük a legjobb magyar amatőr ökölvívók hivatásos bemutatkozását és az est csúcspontjaként a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzését.

A légsúlyú magyar bajnok Szaka István (52.50 kg-val mérlegel) látta már ellenfelét, a thaiföldi Marudet Chinsukeepornt: „Megnéztem videón, sokkal jobb vagyok nála, szeretném ezt kiütéssel bizonyítani.” Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca (66.40 kg) váltósúlyban húz kesztyűt, szintén önbizalommal várja bemutatkozását a profik között: „Négy menetre készültem, de nem bánnám, ha a kitűzött menetszám előtt győzni tudnék.” Az amatőrök között vb-bronzérmes Akilov Pilip (79.00 kg) félnehézsúlyban mért be. Az összecsapása kimenetelét firtató kérdésre azonnal rávágja: „Pabjeda”, azaz Győzelem.

Utolsó párban csap össze a Bokszvilágszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címéért a 46 éves lengyel Viking, Mariusz Wach (39—12—0, 20 KO-TKO) és a 33 esztendős ukrán Viktor Vihriszt (17—1—0, 11 KO-TKO), ez is kemény menet lesz.

Könnyűsúly (4x3)

Arnold Tot (szerb)–Kovács Kruzító Középsúly (6x3)

Szladan Dragisics (szerb)–Szabó Szabolcs Nagyközépsúly (4x3)

Michael Dien (szlovák)–Váradi Sándor Légsúly (4x3)

Marudet Chinsukeeporn (thaiföldi)–Szaka István Félnehézsúly (4x3)

Kenan Catic (bosnyák)–Akilov Pilip Női, váltósúly (4x2)

Dajana Rakovic (bosnyák)–Hámori Luca WBO-nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzés (12x3)

Mariusz Wach (lengyel)–Viktor Vihriszt (ukrán) A program