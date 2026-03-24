Kovács István: A Papp László 100 túlmutat egy sportrendezvényen

2026.03.24. 16:40
null
Fotó: Földi Imre
ökölvívás Papp László Kovács István
Március 25-én lesz 100 éve, hogy megszületett a háromszoros olimpiai bajnok bokszlegenda, Papp László. A nagy utód, Kovács István vezette Magyar Ökölvívók Szövetsége igazán méltó módon készül a centenárium megünneplésére.

Önbizalommal várják a magyarok a profi bemutatkozást

Profi ökölvívógálát rendeznek a háromszoros olimpiai bajnok, Papp László 100. születésnapja alkalmából a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A programban a legjobb magyar amatőrök is bemutatkoznak hivatásosként.

A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden idők legnagyobb magyar ökölvívója, a háromszoros olimpiai bajnok, a hivatásosok között Európa-bajnok Papp László 100. születésnapja alkalmából nagyszabású gálát rendez a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában. A szerda esti program 19 órakor kezdődik, de már 14 órától nyitva a központ.

Hét profi mérkőzést rendeznek szerda este, köztük a legjobb magyar amatőr ökölvívók hivatásos bemutatkozását és az est csúcspontjaként a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzését.

A légsúlyú magyar bajnok Szaka István (52.50 kg-val mérlegel) látta már ellenfelét, a thaiföldi Marudet Chinsukeepornt: „Megnéztem videón, sokkal jobb vagyok nála, szeretném ezt kiütéssel bizonyítani.” Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca (66.40 kg) váltósúlyban húz kesztyűt, szintén önbizalommal várja bemutatkozását a profik között: „Négy menetre készültem, de nem bánnám, ha a kitűzött menetszám előtt győzni tudnék.” Az amatőrök között vb-bronzérmes Akilov Pilip (79.00 kg) félnehézsúlyban mért be. Az összecsapása kimenetelét firtató kérdésre azonnal rávágja: „Pabjeda”, azaz Győzelem.

Utolsó párban csap össze a Bokszvilágszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címéért a 46 éves lengyel Viking, Mariusz Wach (39—12—0, 20 KO-TKO) és a 33 esztendős ukrán Viktor Vihriszt (17—1—0, 11 KO-TKO), ez is kemény menet lesz.

Könnyűsúly (4x3)
Arnold Tot (szerb)–Kovács Kruzító

Középsúly (6x3)
Szladan Dragisics (szerb)–Szabó Szabolcs

Nagyközépsúly (4x3)
Michael Dien (szlovák)–Váradi Sándor

Légsúly (4x3)
Marudet Chinsukeeporn (thaiföldi)–Szaka István

Félnehézsúly (4x3)
Kenan Catic (bosnyák)–Akilov Pilip

Női, váltósúly (4x2)
Dajana Rakovic (bosnyák)–Hámori Luca

WBO-nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzés (12x3)
Mariusz Wach (lengyel)–Viktor Vihriszt (ukrán)

A program

 

Papp László 100. születésnapján a ringen kívül is lesz élet, hiszen a bokszlegenda köztéri szobrainak megkoszorúzása és a Farkasréti temetőben a sírjánál tervezett megemlékezés mellett a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban is programok sorát tartja a Magyar Ökölvívók Szövetsége. Mindenekelőtt a magyar ökölvívás napján (ettől az évtől: március 25.) beiktatják a Magyar Ökölvívó-hírességek Csarnokának első tagjait, és átveszik díjaikat az előző év legjobbjai is. Bemutatják a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra 5000 és 25 000 forint névértéken kiadott érméit és a Magyar Posta ünnepi bélyegívét, a DRK pedig Papp 100-kollekcióval tiszteleg, amelyet divatbemutatón viselnek majd a magyar sport prominensei. De a sportközpontban a Papp László-vándorkiállítás is megtekinthető, és a közmédiában is hangsúlyos szerepet kap a háromszoros olimpiai bajnok, az M5 például 12.35-től vetíti a Nehéz kesztyűk című 1957-es játékfilmet.

L. P. I.

Nem csak bokszolnak

 

 

