Kovács István: A Papp László 100 túlmutat egy sportrendezvényen

Önbizalommal várják a magyarok a profi bemutatkozást
Profi ökölvívógálát rendeznek a háromszoros olimpiai bajnok, Papp László 100. születésnapja alkalmából a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A programban a legjobb magyar amatőrök is bemutatkoznak hivatásosként.
A Magyar Ökölvívók Szövetsége minden idők legnagyobb magyar ökölvívója, a háromszoros olimpiai bajnok, a hivatásosok között Európa-bajnok Papp László 100. születésnapja alkalmából nagyszabású gálát rendez a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Csörsz utcai Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában. A szerda esti program 19 órakor kezdődik, de már 14 órától nyitva a központ.
Hét profi mérkőzést rendeznek szerda este, köztük a legjobb magyar amatőr ökölvívók hivatásos bemutatkozását és az est csúcspontjaként a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzését.
A légsúlyú magyar bajnok Szaka István (52.50 kg-val mérlegel) látta már ellenfelét, a thaiföldi Marudet Chinsukeepornt: „Megnéztem videón, sokkal jobb vagyok nála, szeretném ezt kiütéssel bizonyítani.” Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca (66.40 kg) váltósúlyban húz kesztyűt, szintén önbizalommal várja bemutatkozását a profik között: „Négy menetre készültem, de nem bánnám, ha a kitűzött menetszám előtt győzni tudnék.” Az amatőrök között vb-bronzérmes Akilov Pilip (79.00 kg) félnehézsúlyban mért be. Az összecsapása kimenetelét firtató kérdésre azonnal rávágja: „Pabjeda”, azaz Győzelem.
Utolsó párban csap össze a Bokszvilágszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címéért a 46 éves lengyel Viking, Mariusz Wach (39—12—0, 20 KO-TKO) és a 33 esztendős ukrán Viktor Vihriszt (17—1—0, 11 KO-TKO), ez is kemény menet lesz.
Könnyűsúly (4x3)
Középsúly (6x3)
Nagyközépsúly (4x3)
Légsúly (4x3)
Félnehézsúly (4x3)
Női, váltósúly (4x2)
WBO-nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzés (12x3)
Papp László 100. születésnapján a ringen kívül is lesz élet, hiszen a bokszlegenda köztéri szobrainak megkoszorúzása és a Farkasréti temetőben a sírjánál tervezett megemlékezés mellett a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban is programok sorát tartja a Magyar Ökölvívók Szövetsége. Mindenekelőtt a magyar ökölvívás napján (ettől az évtől: március 25.) beiktatják a Magyar Ökölvívó-hírességek Csarnokának első tagjait, és átveszik díjaikat az előző év legjobbjai is. Bemutatják a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra 5000 és 25 000 forint névértéken kiadott érméit és a Magyar Posta ünnepi bélyegívét, a DRK pedig Papp 100-kollekcióval tiszteleg, amelyet divatbemutatón viselnek majd a magyar sport prominensei. De a sportközpontban a Papp László-vándorkiállítás is megtekinthető, és a közmédiában is hangsúlyos szerepet kap a háromszoros olimpiai bajnok, az M5 például 12.35-től vetíti a Nehéz kesztyűk című 1957-es játékfilmet.
L. P. I.