Január elején Miamiban vívja második profi bokszmeccsét Veres Roland

Az ötszörös kick-box-világbajnok, ökölvívásban Európa-bajnoki bronzérmes magyar sportoló november 22-én ugyancsak a floridai nagyvárosban mutatkozott be a profik között és debütálása remekül sikerült, ugyanis rögtön az első menetben kiütötte az amerikai John Taylort. Veres produkciója annyira megtetszett a januári gála meccsszervezőjének, hogy megállapodott vele a folytatásról.

A 26 éves Veres a szintén amerikai Bacillo Monterrosóval (1 győzelem, 15 vereség) csap majd össze az ikonikus Hard Rock Hotelben, ahol a gála második mérkőzését vívja.

„Az első mérkőzésem után kaptam másfél hét pihenőt, majd utána folytattuk is a felkészülést. Szerintem nem rövid ez az időszak a következő párharcig, mert igazából én nem egy meccsre készülök, hanem arra, hogy ha ott leszek a profi világbajnoki címmeccs kapujában, akkor megugorjam azt az akadályt. Ehhez az kell, hogy sokat fejlődjek és képezzem magam. A legmagasabb szintre szeretnék eljutni és ehhez erre van szükség” – idézte menedzsmentje közleménye Veres Rolandot.